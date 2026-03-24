Como o Department of Digital Ajman alcançou uma economia de AED 8,6 milhões e, ao mesmo tempo, forneceu serviços digitais mais rápidos e sustentáveis para os cidadãos.
Ajman é um dos menores e mais ágeis emirados dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Ajman iniciou sua jornada de transformação digital em 2017, criando o Department of Digital Ajman, um novo departamento dedicado a aumentar a eficiência na cidade e melhorar a vida de seus residentes. No centro desse esforço está o Ajman Service Bus (AJSB), uma plataforma de integração crítica que permite dezenas de milhares de transações diárias conectando organizações locais, federais e do setor privado.
Apesar de sua importância, o Department of Digital Ajman enfrentava desafios significativos, incluindo a dificuldade de processar grandes volumes de dados por períodos prolongados, um requisito crítico para auditorias e a manutenção de sete anos de registros históricos. Além disso, o manuseio desses dados era manualmente exigente.
À medida que a adoção de serviços digitais aumentou, o Department of Digital Ajman enfrentava crescentes desafios operacionais e de dados. Gerenciar e manter grandes volumes de dados transacionais (necessários para auditorias e conformidade de longo prazo) tornou-se complexo e com uso intenso de recursos, com muitos processos ainda tratados manualmente e difíceis de escalar.
A visibilidade limitada dos serviços hospedados restringia ainda mais a capacidade de monitorar o desempenho, otimizar operações ou medir o impacto de iniciativas como o governo sem papel. Os cidadãos enfrentavam atrito por meio de solicitações repetidas de documentos, enquanto os líderes não tinham insights centralizados e em tempo real para monitorar o desempenho dos serviços, o impacto ambiental e o progresso em direção às metas de eficiência e sustentabilidade.
Para atender às crescentes expectativas e avançar em sua visão de uma sociedade totalmente digital, o departamento reconheceu a necessidade de acelerar a transformação por meio de maior automação, gerenciamento de dados e insights em tempo real para apoiar uma tomada de decisão informada.
A IBM ingressou como parceira estratégica, trazendo conhecimento especializado para complementar os recursos existentes do Department of Digital Ajman e fortalecer o ecossistema digital do emirado. Juntos, eles se concentraram na simplificação da complexidade operacional, melhorando a visibilidade em tempo real e criando uma base escalável para apoiar a visão de Ajman de uma sociedade totalmente digital.
Para conseguir isso, a IBM e o departamento implementaram uma plataforma digital conectada e em tempo real. O Red Hat OpenShift proporcionou um ambiente nativo da nuvem escalável e resiliente para hospedar aplicações e cargas de trabalho, apoiando o crescimento dos serviços digitais da Ajman. O IBM Cloud Pak for Integration unificou sistemas, aplicações e dados entre órgãos governamentais, substituindo fluxos de trabalho fragmentados. O IBM Event Automation viabilizou a base técnica para a distribuição e o processamento de eventos em tempo real. A base de streaming lidou com o processamento de dados de alto volume de forma eficiente e transformou dados brutos em insights praticáveis.
Com base nesses recursos, a plataforma apoiou iniciativas internas, como um dashboard centralizado, oferecendo aos stakeholders uma visão abrangente do desempenho dos serviços e das métricas operacionais. Com insights da automação e do processamento de eventos, as equipes puderam monitorar a eficácia, alinhar as operações com metas estratégicas e oferecer serviços mais rápidos, acessíveis e personalizados para os cidadãos.
Mas a transformação foi além da tecnologia. A equipe da IBM trabalhou em estreita colaboração com o departamento para garantir que a plataforma integrada se encaixasse perfeitamente nos objetivos operacionais e estratégicos. Esse alinhamento capacitou órgãos governamentais locais a lançar pacotes de serviços integrados, permitindo que as equipes se concentrassem no que mais importa: atender aos cidadãos e oferecer uma experiência digital sem dificuldades e excepcional.
Ao estabelecer uma plataforma digital conectada e em tempo real com a IBM, o Department of Digital Ajman passou de operações manuais e fragmentadas para um modelo de prestação de serviços mais automatizado e transparente. Órgãos governamentais adquiriram a capacidade de ver, entender e agir com base nos dados de serviços à medida que eles fluíam pelo Ajman Service Bus, transformando a forma como os serviços eram gerenciados e entregues.
Um dashboard centralizado, desenvolvido internamente pela Digital Ajman e apoiado pelo processamento de eventos, deu aos stakeholders uma visão abrangente do desempenho do serviço e das métricas operacionais. Com maior visibilidade, as equipes automatizaram os relatórios, reduziram o esforço manual e simplificaram as operações, reduzindo as tarefas para menos de cinco minutos e permitindo o processamento contínuo de mais de 50.000 transações diárias.
Esses ganhos operacionais se traduziram diretamente em melhores experiências para os cidadãos. Os serviços integrados reduziram a duplicação entre departamentos, eliminando solicitações repetidas para os mesmos documentos.
A mudança para o digital também proporcionou benefícios significativos em sustentabilidade. Ao reduzir o uso de papel, o departamento economizou dois milhões de folhas de papel somente em 2025. "Economizamos AED 8,6 milhões e preservamos 514 árvores", disse Hind Al Shamsi, Gerente de Seção – Sustentabilidade de Sistemas e Aplicações. "Não estamos apenas melhorando as operações, estamos construindo um futuro mais sustentável e focado no cidadão."
O Department of Digital Ajman foi criado em 2017 para desenvolver canais digitais que prestam serviços governamentais inteligentes aos cidadãos de Ajman, o menor dos Emirados Árabes Unidos. Ele se esforça para prestar serviços governamentais de alta qualidade, responsivos, integrados e inovadores ao público a qualquer hora, em qualquer lugar. O Digital Ajman está sediado na cidade de Ajman.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.