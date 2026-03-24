Ajman é um dos menores e mais ágeis emirados dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Ajman iniciou sua jornada de transformação digital em 2017, criando o Department of Digital Ajman, um novo departamento dedicado a aumentar a eficiência na cidade e melhorar a vida de seus residentes. No centro desse esforço está o Ajman Service Bus (AJSB), uma plataforma de integração crítica que permite dezenas de milhares de transações diárias conectando organizações locais, federais e do setor privado.

Apesar de sua importância, o Department of Digital Ajman enfrentava desafios significativos, incluindo a dificuldade de processar grandes volumes de dados por períodos prolongados, um requisito crítico para auditorias e a manutenção de sete anos de registros históricos. Além disso, o manuseio desses dados era manualmente exigente.

À medida que a adoção de serviços digitais aumentou, o Department of Digital Ajman enfrentava crescentes desafios operacionais e de dados. Gerenciar e manter grandes volumes de dados transacionais (necessários para auditorias e conformidade de longo prazo) tornou-se complexo e com uso intenso de recursos, com muitos processos ainda tratados manualmente e difíceis de escalar.

A visibilidade limitada dos serviços hospedados restringia ainda mais a capacidade de monitorar o desempenho, otimizar operações ou medir o impacto de iniciativas como o governo sem papel. Os cidadãos enfrentavam atrito por meio de solicitações repetidas de documentos, enquanto os líderes não tinham insights centralizados e em tempo real para monitorar o desempenho dos serviços, o impacto ambiental e o progresso em direção às metas de eficiência e sustentabilidade.

Para atender às crescentes expectativas e avançar em sua visão de uma sociedade totalmente digital, o departamento reconheceu a necessidade de acelerar a transformação por meio de maior automação, gerenciamento de dados e insights em tempo real para apoiar uma tomada de decisão informada.