Por trás do glamour das casas noturnas, os proprietários competem muito pelos clientes pagantes. Criar experiências únicas, adaptadas para atrair o público local, é fundamental. Com tantas opções disponíveis para o grupo demográfico da Geração Y entre 18 e 24 anos, operadoras como o Deltic Group, com 55 locais no Reino Unido que atendem a oito milhões de clientes anualmente, estão sempre procurando maneiras de gerar tráfego de visitantes e aumentar a participação na carteira.

Os possíveis clientes do Deltic Group nasceram na web e sempre usam os canais nas redes sociais para falar sobre o que está acontecendo, onde, o que é legal e o que não é. Todo clube do Deltic Group utiliza a sua própria página no Facebook para promover eventos, interagir com os clientes e responder a perguntas pelo Facebook Messenger. As perguntas comuns recebidas no Messenger são: "qual é programação desta noite?”, “quando vocês abrem?” e “há um dress code?”. A grande maioria dessas mensagens chega tarde da noite, quando os funcionários do clube estão ocupados demais para responder, mas é exatamente quando as pessoas estão decidindo onde ir à noite. Responder rapidamente a essas perguntas pode fazer a diferença para atrair os visitantes e não perder a oportunidade para um concorrente.

A equipe de marketing do Deltic Group percebeu que cada mensagem representava uma possível venda, e mesmo uma pequena melhoria nas taxas de resposta às mensagens poderia aumentar a frequência nos clubes. Havia também a oportunidade de converter as consultas em reservas para cabines ou festas privadas, o que gera muito valor, pois a probabilidade de os clientes comparecerem é maior quando pagam antecipadamente; além disso, eles tendem a gastar mais em grandes noitadas.

Tim Howard, Diretor de Marketing do Deltic Group, explica: “só no Facebook Messenger recebemos cerca de 350.000 mensagens por ano, das quais apenas 10% conseguimos responder. Queríamos ajudar nossos clubes respondendo a essas perguntas sem nos tornarmos uma central de atendimento sem identidade, o que provavelmente desanimaria as pessoas. Nosso objetivo era viabilizar interações personalizadas nas redes sociais em escala, para que pudéssemos aumentar a frequência nos clubes e as receitas do grupo, mas mantendo o toque local.”