As equipes de gerenciamento de projetos determinaram as especificações da solução VERDI em colaboração com as unidades de negócios, as entidades centrais de holding e as diversas editoras concorrentes. No final da mesa redonda, a solução IBM Planning Analytics on Cloud foi escolhida, seguida pelo IBM Cognos Analytics on Cloud.

O trabalho começou no final de 2020, com desenvolvimentos sendo feitos ao longo de 2021, para uma implementação efetiva da solução no início de 2022. Rapidamente foi estabelecido um relacionamento entre três partes, que incluía a IBM, responsável pelo fornecimento de soluções e suporte, um integrador de sistemas e a equipe de projeto do Crédit Agricole S.A. "Em um ano, conseguimos implementar com sucesso as ferramentas VERDI e TEMPO", afirma Arnaud Sage-Mengus, Diretor de Finanças de TI do Grupo, Crédit Agricole S.A. "Estamos muito orgulhosos de dizer que, desde o início, esta plataforma provou ser confiável e robusta."

Quando foi lançada, a plataforma se concentrou em alguns indicadores-chave. Em 2022, as equipes trabalharam em estreita colaboração com as unidades de negócios para aumentar esses indicadores de forma ágil.

"O VERDI deve ser usado como uma ferramenta de grupo. No entanto, devemos permanecer próximos aos usuários finais, a quem propomos diferentes análises e que, em troca, fornecem feedback sobre suas necessidades. Cabe a nós apresentar propostas nesse sentido e chegar a um consenso."

O projeto VERDI foi oficialmente concluído no final de 2022, embora ainda existam alguns problemas a serem resolvidos. "Participamos de revisões regulares de progresso com a IBM. Com a ajuda de suas equipes, em breve poderemos resolver certos problemas, como SSO. É importante manter laços diários estreitos entre as unidades de negócios, que eu represento, as equipes de TI e a IBM."