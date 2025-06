Desde sua fundação em 1987, a Clal Insurance tornou-se uma das principais empresas de seguros e serviços financeiros. A empresa construiu sua reputação ao adotar a inovação e a transformação digital desde cedo, conquistando reconhecimento e prêmios do setor ao longo do caminho.

No entanto, a última década trouxe desafios que nem mesmo os seguradores mais visionários poderiam ter previsto. A Clal Insurance se viu enfrentando a tempestade perfeita: uma crise financeira global, mudanças regulatórias agressivas e o desafio de operar em um ambiente de taxas de juros baixas ou zero.

Essas pressões criaram uma nova realidade urgente. A empresa precisava manter o rigoroso cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs) ou corria o risco de enfrentar multas pesadas. Era necessário alcançar o tipo de agilidade que pudesse ajudar a empresa a competir com as insurtechs emergentes. Mais importante ainda, era preciso reduzir drasticamente o tempo de lançamento de seus produtos e serviços no mercado.

Ficou claro que a Clal precisava de mais do que melhorias incrementais; precisava de uma transformação. E eles precisavam de um parceiro confiável que pudesse fornecer a solução certa no momento certo. Com a plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration, a Clal encontrou a base tecnológica que procurava.