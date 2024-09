Ao envolver a Mark III Systems, parceira de negócios da IBM, para implementar a tecnologia IBM Cloud for VMware e o armazenamento flash da IBM, a cidade de Tyler usa sua nova plataforma central de dados com recursos avançados de gerenciamento de dados para melhorar o desempenho do sistema, escalabilidade e eficiências de custo. As soluções do IBM Storae recentemente implementadas também fornecem uma arquitetura de armazenamento multinuvem híbrida orientada por dados.

Usando dados para entender melhor e servir a comunidade, a cidade de Tyler está se transformando completamente com as tecnologias mais recentes de inteligência artificial (IA), nuvem, funções analíticas e IoT. Isso se traduz em excelentes serviços baseados nos dados coletados de várias fontes e soluções analíticas avançadas.

Hoje, a tecnologia atinge todas as partes da cidade.Tudo é orientado por dados, digitalizado, conectado e atualizado em tempo real.A cidade de Tyler agrega valor aos seus cidadãos, garantindo que eles tenham os dados de que precisam, quando e onde precisarem.

A tecnologia poderosa que a cidade de Tyler implementou permite que eles se concentrem em melhorar departamentos em toda a cidade, conectando pessoas, redes, aplicações e dispositivos que abrangem uma vasta gama de serviços — polícia, bombeiros, utilitários, trânsito e centros urbanos — tudo em tempo real, com confiabilidade contínua e segurança. A IA está integrada com ferramentas prontas para a nuvem, fáceis de aprender e usar, simples de conectar e livres de preocupações.