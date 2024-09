A CMBC atendeu às crescentes expectativas dos clientes em relação aos serviços bancários 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo uma continuidade de negócios perfeita para um de seus sistemas mais importantes, usando um cluster pureScale IBM DB2 geograficamente disperso.

História do Business Challenge Para manter sua posição de mercado líder, a China Minsheng Banking Corp., Ltd. (CMBC) deve atender às crescentes expectativas dos clientes para serviços bancários 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantendo os custos sob controle rígido.

Transformação A tecnologia avançada de cluster de banco de dados da IBM ajuda a CMBC a manter seus sistemas críticos para os negócios on-line e disponíveis para os clientes em todos os momentos, dando-lhe uma vantagem competitiva em relação a outros bancos.

Oferecendo suporte a serviços ininterruptos, o IBM DB2 pureScale nos oferece uma importante vantagem competitiva. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.