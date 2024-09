A Chevrolet aproveitou o IBM Watson Advertising Accelerator para prever e oferecer unidades de anúncios com elementos criativos mais propensos a aumentar o engajamento e a ação, finalmente instruindo os consumidores sobre seu Trailblazer crossover SUV de 2021 e revelando insights sobre quais criativos impulsionam o maior engajamento.

O Accelerator utiliza o aprendizado de máquina do Watson, treinado em engajamento do consumidor e dados do usuário, para prever as variações criativas com maior probabilidade de gerar conversões entre vários públicos.

O Watson aprendeu continuamente quais elementos criativos e produtos eram acolhidos pelo público, oferecendo sempre um anúncio personalizado para o usuário certo.

Com a tecnologia preditiva do Accelerator, desenvolvida com IA, a Chevrolet observou um aumento impressionante de 100% na CTR do início ao fim da campanha.