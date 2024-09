Com o IBM Supply Chain Business Network conduzindo seus processos de EDI, a CEVA Logistics pode entregar no prazo, sempre, melhorando a satisfação do cliente, mesmo com o crescimento de seus negócios.

"Antes, os volumes de EDI que tínhamos na Black Friday representavam uma grande pressão sobre nossos sistemas EDI e nossos relacionamentos com os clientes," relata Jeff Liddicoat. "Graças à nossa moderna plataforma IBM, podemos encantar nossos clientes com níveis de serviço EDI mais elevados do que nunca. Podemos adicionar capacidade extra de EDI à solução da IBM com o toque de um botão e ter o sistema online em dias, não semanas — 90% mais rápido do que anteriormente possível. E como a IBM Supply Chain Business Network oferece uma capacidade verdadeiramente elástica, pagamos apenas pelos recursos de computação de que precisamos.

"Recentemente, mudamos um dos nossos maiores clientes para a plataforma a tempo para a Black Friday. A solução da IBM lidou perfeitamente com o aumento nos volumes de EDI, ajudando-nos a atender e superar as expectativas de um cliente importante, além de cultivar sua lealdade. Muitos dos nossos clientes atribuem classificações de qualidade aos seus fornecedores de logística. Recentemente, ganhamos o prestigioso prêmio de fornecedor do ano de um de nossos maiores clientes do setor automotivo, e estamos confiantes de que nossa solução de integração B2B da IBM facilitará a continuação de alcançar as altas pontuações e a forte reputação que incentivam negócios repetidos.

Conforme a CEVA Logistics continua a migrar para a IBM Cloud, ela já está planejando maneiras inovadoras de aprimorar sua oferta de serviços de EDI para a empresa.

“A logística é um setor altamente competitivo e as margens são apertadas”, explica Jeff Liddicoat. “Para fazer ofertas competitivas e proteger nossa lucratividade, nossos usuários corporativos solicitam cotações para novos serviços de EDI. Devido ao nosso enfoque anterior depender de tantos recursos internos diferentes, era extremamente difícil estimar os quantitativos exatos de tempo e recursos necessários.

"A solução da IBM nos permite oferecer ao negócio um catálogo de autoatendimento com preço fixo, que mostra o tempo exato e o custo de configurar novos mapas e parceiros comerciais, tornando mais fácil para o negócio criar propostas competitivas para conquistar novos clientes. A solução da IBM até nos permite oferecer acesso de autoatendimento às informações sobre tempo de atividade do EDI e status de entrega de mensagens em um portal interno seguro chamado CEVA Matrix Connect."

Jeff Liddicoat comenta: "Quando nossa migração para a IBM Cloud estiver concluída, estimamos que reduziremos nosso tempo de comercialização de novas conexões EDI em 40%, o que nos ajudará a trazer novos clientes ainda mais rapidamente do que hoje. Estamos até investigando a possibilidade de criar modelos EDI pré-embalados, o que aceleraria ainda mais a integração, reduziria os custos e aumentaria nossa competitividade."

Ele conclui: “O IBM Supply Chain Business Network é tão flexível e ágil que o vemos como uma extensão do nosso negócio. Graças à nossa parceria próxima com a IBM, conquistamos o desempenho, escalabilidade e disponibilidade de EDI necessários para concretizar nossas ambições de crescimento."