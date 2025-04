O The Center for BrainHealth procurou a Dialexa, uma empresa da IBM, como um parceiro importante de desenvolvimento de tecnologia e produtos para ajudar a empresa a expandir sua capacidade de pesquisa. Além da escalabilidade, manter os participantes existentes engajados durante o estudo era fundamental.

A equipe de engenharia e consultoria de produtos digitais da Dialexa trabalhou em estreita colaboração com os clientes para fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa profunda e entrevistas para ajudar a desenvolver uma visão de linha de base. Em seguida, a equipe usou processos e workshops de design thinking para desenvolver a jornada do cliente, que foi hospedada na plataforma AWS Cloud.

Juntas, as duas empresas colaboraram para projetar e criar uma rica experiência interativa para o usuário da plataforma e portal de dados personalizados do The BrainHealth Project. Essa solução permitiu que os participantes se inscrevessem no programa de pesquisa para fazer avaliações, consumir ofertas de produtos digitais e receber recomendações e relatórios personalizados. Com uma equipe interdisciplinar de engenheiros, profissionais de UX e especialistas em aprendizado de máquina, foi criada uma plataforma de dados fundamental com uma interface moderna, tornando-a totalmente mais funcional para os desafios atuais. A plataforma, então, evoluiu para se tornar um portal fácil de usar para os participantes, oferecendo uma jornada de usuário personalizada que enviava e recebia informações, acompanhava o progresso e implementava várias métricas que ajudaram a monitorar a saúde do cérebro e a manter os participantes profundamente engajados.

A equipe da Dialexa trabalhou em estreita colaboração com estatísticos do Center for BrainHealth para criar algoritmos impulsionados por aprendizado de máquina para as avaliações iniciais e diminuir o tempo e o esforço necessários para integrar novos participantes. Como o foco do projeto é explorar o potencial ilimitado do cérebro, a pesquisa em neurociência cognitiva forneceu uma melhor compreensão de como aproveitar sua capacidade de se adaptar e melhorar ao longo da vida.

Com os dados coletados, a equipe desenvolveu e testou uma série de táticas e técnicas de treinamento cerebral baseadas na ciência, incluindo uma medida holística proprietária da saúde e do desempenho do cérebro: o Índice BrainHealth .