“Achamos o IBM watsonx.ai interessante, especialmente para o governo. A arquitetura orientada a componentes do IBM Watson tem o potencial de suportar a aplicação da IA nos ambientes ‘no local' e, assim, atender aos requisitos Schrems II e GDPR, essenciais ao uso da IA pelo governo. Portanto, demos os primeiros passos para testar e integrar a tecnologia de IA da IBM com nossa plataforma governamental F2, trabalhando em estreita colaboração com alguns de nossos clientes governamentais.”

Per tejs knudsen

CEO

cBrain