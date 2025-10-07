Em resposta a esses desafios, a Catchpoint fez uma parceria com a IBM para implementar o IBM NS1 Connect®, uma solução de DNS robusta e flexível. A colaboração foi impulsionada por vários fatores-chave, incluindo o desempenho global do DNS da plataforma e sua capacidade de lidar com grandes volumes de tráfego de forma confiável.

A transição do Catchpoint para o NS1 Connect foi tranquila e eficiente, com integração prática e interrupção mínima das operações. A empresa optou por uma configuração de instância dupla, que envolveu a combinação dos serviços hospedados e compartilhados da solução para ajudar a garantir redundância e confiabilidade, mesmo ao usar firewalls de aplicações da web (WAFs) e redes de distribuição de conteúdo (CDNs). A integração com a API do NS1 Connect para rastreamento de inventário de infraestrutura simplificou ainda mais as operações. Além disso, o serviço atendeu a todos os requisitos de medição de dados do Catchpoint.

A Catchpoint também implementou com sucesso o direcionamento de tráfego por meio de cadeias de filtros e serviços DNS dedicados, o que provou ser inestimável e melhorou significativamente a capacidade de resposta e a resiliência de sua plataforma IPM.

Essa abordagem não apenas melhorou a resiliência, mas também permitiu que o Catchpoint usasse seus próprios dados de monitoramento para o direcionamento de tráfego inteligente no futuro.