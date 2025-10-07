A Catchpoint transforma sua abordagem ao DNS com o IBM NS1 Connect
Algumas das maiores organizações do mundo contam com o Catchpoint para monitoramento de desempenho da Internet (IPM). Para dar suporte à sua pegada de carbono — a maior rede global de agentes, com milhares de dispositivos em mais de 100 países — a empresa conta com um serviço de DNS Services eficiente e Resilient para ajudar a garantir que a telemetria global seja ingerida corretamente e que os clientes sejam notificados imediatamente caso surjam problemas.
No entanto, seu provedor de DNS anterior sofreu um ataque de distributed denial-of-service (DDoS) devastador e diversas interrupções, o que comprometeu a capacidade da Catchpoint de oferecer serviços confiáveis e ser uma autoridade confiável em desempenho de internet para seus clientes. Este evento marcou uma virada importante para a Catchpoint. Eles não podiam arriscar a confiança do cliente em um sistema defeituoso.
A Catchpoint precisava de uma solução de DNS que pudesse minimizar o atrito operacional, integrar-se sem dificuldades à infraestrutura existente e evitar perda de dados causada por possíveis tentativas durante pesquisas de DNS. Era hora de reexaminar sua estratégia de DNS para garantir velocidade e confiabilidade.
Em resposta a esses desafios, a Catchpoint fez uma parceria com a IBM para implementar o IBM NS1 Connect®, uma solução de DNS robusta e flexível. A colaboração foi impulsionada por vários fatores-chave, incluindo o desempenho global do DNS da plataforma e sua capacidade de lidar com grandes volumes de tráfego de forma confiável.
A transição do Catchpoint para o NS1 Connect foi tranquila e eficiente, com integração prática e interrupção mínima das operações. A empresa optou por uma configuração de instância dupla, que envolveu a combinação dos serviços hospedados e compartilhados da solução para ajudar a garantir redundância e confiabilidade, mesmo ao usar firewalls de aplicações da web (WAFs) e redes de distribuição de conteúdo (CDNs). A integração com a API do NS1 Connect para rastreamento de inventário de infraestrutura simplificou ainda mais as operações. Além disso, o serviço atendeu a todos os requisitos de medição de dados do Catchpoint.
A Catchpoint também implementou com sucesso o direcionamento de tráfego por meio de cadeias de filtros e serviços DNS dedicados, o que provou ser inestimável e melhorou significativamente a capacidade de resposta e a resiliência de sua plataforma IPM.
Essa abordagem não apenas melhorou a resiliência, mas também permitiu que o Catchpoint usasse seus próprios dados de monitoramento para o direcionamento de tráfego inteligente no futuro.
Após a implementação do NS1 Connect, a Catchpoint testemunhou ganhos substanciais em velocidade, resiliência e flexibilidade, todos fatores críticos para uma empresa cujos negócios dependem de dados de desempenho em tempo real. A colaboração com a IBM permitiu à Catchpoint fortalecer sua infraestrutura digital, garantindo desempenho e confiabilidade consistentes e ideais.
Como resultado, a empresa agora está mais bem posicionada para oferecer serviços de alta qualidade aos seus clientes, mantendo a eficiência de custos e a eficácia operacional. O NS1 Connect tem uma infraestrutura variada e oferece implementação flexível em data centers de nível 1, ambientes de nuvem ou outras instâncias. As verificações de integridade incorporadas nas cadeias de filtros também ajudam a garantir que as respostas do DNS apontem para serviços viáveis, reduzindo o risco de inatividade e aprimorando a experiência do cliente.
Além disso, a parceria da Catchpoint com a IBM apoia sua jornada contínua de transformação digital, proporcionando a agilidade e a escalabilidade necessárias para se adaptar a desafios e oportunidades futuras no cenário em evolução do monitoramento de desempenho da internet.
As empresas digitais recorrem à plataforma IPM e ao conhecimento especializado da Catchpoint para identificar e resolver proativamente problemas em toda a stack antes que eles afetem os clientes, a força de trabalho ou as experiências digitais. A Internet confia na Catchpoint por sua visibilidade incomparável e insights de longo alcance sobre a Internet.
