O Canal+ Télécom mapeia seu SI com o IBM Instana Observability

No início de 2023, com a aprovação das equipes de gerenciamento de software do grupo Canal+, o Canal+ Télécom decidiu lançar testes reais da solução IBM Instana Observability.

Esse teste envolveu as equipes do Canal+ Télécom, IBM Client Engineering e Erica.

"Foi uma abordagem nova para nós", observa Raphaël Bourgeois, Gerente de Ferramentas de Monitoramento da Divisão Técnica e de Operações do Canal+ Télécom.

“Graças ao comprometimento e investimento das equipes de engenharia de clientes da IBM e sua colaboração com o pessoal de SI e monitoramento do Canal+ Télécom, pudemos testar a solução em tempo real em nossa plataforma com nossos dados, o que nos permitiu avaliar seus benefícios. O projeto decorreu ao longo de fevereiro e março de 2023".

O demonstrador se concentrou em três casos de uso: descoberta automática de recursos de TI (descoberta automática), identificação das causas de um incidente (análise da causa raiz) e o painel de monitoramento (monitoramento das atividades de negócios). O lançamento do MVP começou com a avaliação das necessidades, seguida pela configuração e implementação das equipes, criação conjunta da solução durante sessões semanais de pareamento e, finalmente, uma fase de retrospecção e transferência de habilidades.

Esse teste real permitiu que as equipes do Canal+ Télécom avaliassem a adequação da ferramenta e sua capacidade de atender às necessidades de netócios específicas.

“Ainda é cedo para quantificar com precisão os benefícios da solução IBM Instana Observability. No entanto, já vimos a eficácia com que ele pode descobrir serviços automaticamente. A solução oferece visibilidade profunda: durante um incidente, pode se aprofundar para identificar a causa e, até mesmo, isolar o código-fonte incriminador".