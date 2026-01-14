A Cacpe Loja moderniza sua infraestrutura de armazenamento com o IBM FlashSystem 5300
A Cacpe Loja, uma cooperativa de crédito e poupança de destaque no setor financeiro do Equador, enfrentou dificuldades significativas quando sua plataforma tecnológica existente passou a apresentar falta de alta disponibilidade. Essa falta de confiabilidade representava um risco substancial de perda de dados e interrupções operacionais, o que poderia afetar a cooperativa de forma crítica. Além disso, o desafio foi agravado pela necessidade de manter dois ambientes produtivos durante o processo de migração.
Para evitar perdas futuras de dados e garantir um serviço ininterrupto a seus clientes, a Cacpe Loja precisava de uma solução capaz de assegurar alta disponibilidade e coexistência sem interrupções em ambos os ambientes.
Para atender à necessidade de alta disponibilidade e migração sem interrupções, a Cacpe Loja firmou parceria com a IBM e a Advance Networks, uma parceira de negócios da IBM, para atualizar sua plataforma tecnológica. O principal desafio era garantir que dois ambientes produtivos pudessem coexistir durante o processo de migração, mantendo 99% de disponibilidade.
O processo de implementação começou com as três unidades do IBM FlashSystem 5300, cada uma equipada com IBM FlashCore Modules. Essas soluções foram escolhidas por seu desempenho superior, custo-benefício e alinhamento com os requisitos da Cacpe Loja. Elas também ajudaram a viabilizar um ambiente de armazenamento totalmente redundante, contribuindo para garantir alta disponibilidade.
Além disso, a transformação para a nova infraestrutura incluiu servidores IBM Power, switches de redes de áreas de armazenamento (SAN) e o IBM Storage Insights Pro. A integração desses componentes foi gerenciada de forma minuciosa para alcançar redundância e 99% de disponibilidade. A implementação dos switches SAN foi um marco fundamental, formando a espinha dorsal da alta disponibilidade e possibilitando a implementação integrada de toda a solução.
A equipe do IBM Expert Labs, utilizando a metodologia de alta disponibilidade baseada em políticas (PBHA) da IBM, também ajudou a garantir a implementação de funções de alta disponibilidade para os controladores de armazenamento. Essa abordagem não apenas atendeu, como superou as expectativas da Cacpe Loja, oferecendo uma solução robusta de recuperação de desastres e minimizando os riscos de downtime.
A colaboração entre a Advance Networks e a IBM foi determinante para o sucesso do projeto. A Advance Networks, com sua ampla experiência no setor financeiro, forneceu insights valiosos sobre o ambiente e as operações do cliente. A IBM, por sua vez, ofereceu expertise técnica e suporte, definindo a configuração, a solução e os preços adequados.
A Cacpe Loja experimentou uma transformação significativa em seus recursos tecnológicos graças à colaboração com a IBM. A implementação do IBM FlashSystem 5300 com IBM FlashCore Modules resultou em uma melhoria de 60% no tempo de resposta da execução de processos, um aumento de 99% na capacidade para ambientes de banco de dados transacionais e um ganho de 60% no desempenho de backup.
Além disso, a cooperativa agora conta com 99% de alta disponibilidade, ajudando a garantir um serviço ininterrupto a seus clientes. O tempo necessário para os processos de fechamento diário, mensal e anual foi reduzido de 4 para 2 horas, um claro indicativo dos ganhos de eficiência proporcionados pela nova infraestrutura de armazenamento.
Olhando para o futuro, a Cacpe Loja planeja concentrar seus esforços na definição de estratégias de segurança para seus bancos de dados. A cooperativa está confiante de que sua nova infraestrutura de armazenamento, impulsionada pela IBM, continuará sustentando sua estratégia de TI e de negócios no longo prazo, ajudando a garantir serviços ininterruptos a seus clientes. A implementação bem-sucedida do IBM FlashSystem 5300 estabeleceu um novo referencial para a Cacpe Loja, demonstrando o poder das parcerias estratégicas para impulsionar a transformação digital.
A Cacpe Loja é uma cooperativa de crédito e poupança de destaque, com sede em Loja, no Equador. É uma das instituições financeiras mais relevantes do país, atendendo a uma base diversificada de clientes. A cooperativa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo contas de poupança, empréstimos e investimentos, com o objetivo de fornecer soluções financeiras seguras e rentáveis.
Explore as soluções IBM FlashSystem 5300 para alta disponibilidade robusta e proteção de dados.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo IBM, IBM FlashCore, IBM FlashSystem e Power são marcas registradas da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições no mundo todo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e portanto não é possível apresentar resultados gerais que seriam esperados.
É responsabilidade do usuário avaliar e verificar a operação de quaisquer produtos ou programas que não sejam da IBM com produtos e programas da IBM. A IBM não é responsável por produtos e programas que não sejam da IBM.