Para atender à necessidade de alta disponibilidade e migração sem interrupções, a Cacpe Loja firmou parceria com a IBM e a Advance Networks, uma parceira de negócios da IBM, para atualizar sua plataforma tecnológica. O principal desafio era garantir que dois ambientes produtivos pudessem coexistir durante o processo de migração, mantendo 99% de disponibilidade.

O processo de implementação começou com as três unidades do IBM FlashSystem 5300, cada uma equipada com IBM FlashCore Modules. Essas soluções foram escolhidas por seu desempenho superior, custo-benefício e alinhamento com os requisitos da Cacpe Loja. Elas também ajudaram a viabilizar um ambiente de armazenamento totalmente redundante, contribuindo para garantir alta disponibilidade.

Além disso, a transformação para a nova infraestrutura incluiu servidores IBM Power, switches de redes de áreas de armazenamento (SAN) e o IBM Storage Insights Pro. A integração desses componentes foi gerenciada de forma minuciosa para alcançar redundância e 99% de disponibilidade. A implementação dos switches SAN foi um marco fundamental, formando a espinha dorsal da alta disponibilidade e possibilitando a implementação integrada de toda a solução.

A equipe do IBM Expert Labs, utilizando a metodologia de alta disponibilidade baseada em políticas (PBHA) da IBM, também ajudou a garantir a implementação de funções de alta disponibilidade para os controladores de armazenamento. Essa abordagem não apenas atendeu, como superou as expectativas da Cacpe Loja, oferecendo uma solução robusta de recuperação de desastres e minimizando os riscos de downtime.

A colaboração entre a Advance Networks e a IBM foi determinante para o sucesso do projeto. A Advance Networks, com sua ampla experiência no setor financeiro, forneceu insights valiosos sobre o ambiente e as operações do cliente. A IBM, por sua vez, ofereceu expertise técnica e suporte, definindo a configuração, a solução e os preços adequados.