Modernizar a resiliência do mainframe para uma escala preparada para IA

Aprimorando o IBM Z com resiliência cibernética e uma camada unificada de API/dados para viabilizar uma IA segura e local
A Broadridge Financial Solutions está no centro do mercado de capital global, em que as cargas de trabalho de missão crítica devem atender a padrões rigorosos de segurança, governança e disponibilidade contínua. Os clientes agora esperam experiências em tempo real, maior resiliência contra riscos cibernéticos e resultados tangíveis de IA. Para atender a essas expectativas, a Broadridge contratou a IBM para ampliar sua estratégia de modernização em torno do IBM Z sem interromper os processos críticos de mercado.
Os objetivos eram claros: evoluir o núcleo de alto desempenho do mainframe, fornecer acesso governado a dados confiáveis e preparar o ambiente para uma IA híbrida capaz de escalar. A IBM define a modernização como um programa contínuo a nível da plataforma que protege os investimentos passados e, ao mesmo tempo, permite novos recursos em infraestrutura, sistema operacional, middleware, segurança, automação e serviços de IA. Essa direção mantém a confiabilidade e a conformidade intactas à medida que a mudança é acelerada.
Fluxos do tesouro dos EUA protegidos pelo IBM Z
Serviços postais dos EUA suportados em mainframe
A Broadridge e a IBM avançaram em uma modernização do Z que mantém o IBM Z como a espinha dorsal segura e de alto volume para processamento regulamentado. IBM Z Cyber Vault foi adicionado para criar cópias isoladas com verificação de integridade, permitindo uma recuperação confiável sem a necessidade de retrabalhar o stack integrado. A principal etapa da modernização introduziu uma camada unificada de dados e APIs, fornecendo acesso governado e de alta confiança a dados fundamentais no IBM Z. Isso permite a integração segura com serviços baseados na nuvem da AWS, enquanto os dados regulamentados permanecem protegidos no IBM Z.
A arquitetura híbrida agora oferece suporte a recursos orientados por IA para descoberta pré-negociação e operações pós-negociação, ancorados em dados precisos e confiáveis no IBM Z, uma infraestrutura resiliente em escala de mercado. Trata-se de uma modernização conduzida como um programa contínuo em nível de plataforma, e não como uma iniciativa pontual de revisão de código.
Após esse trabalho, a Broadridge continua operando entre 10 e 12 trilhões de dólares em fluxos do tesouro dos EUA por dia em um núcleo IBM Z reforçado, entregando operações seguras e sempre ativas em escala de mercado. A confiabilidade do IBM Z também oferece suporte a cerca de 1% de todos os serviços postais dos EUA, reforçando a comprovada capacidade de processamento para comunicações regulamentadas.
O ambiente amplia os pontos fortes do IBM Z em termos de segurança, disponibilidade e integridade das transações, além de adicionar resiliência cibernética com o IBM Z Cyber Vault para recuperação baseada em SLA.
Uma camada unificada de dados e APIs agora permite acesso governado para IA no local e alinhada à nuvem, simplificando a integração com os serviços da AWS e reduzindo o atrito na integração. O resultado é uma modernização constante com a IBM , que adiciona novos serviços, ao mesmo tempo que protege a confiabilidade, a conformidade e os investimentos anteriores.
A Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) é líder global em tecnologia com conhecimento especializado confiável e tecnologia transformadora, ajudando clientes e o setor de serviços financeiros a operar, inovar e crescer. Eles potencializam o investimento, a governança e as comunicações para seus clientes, promovendo resiliência operacional, elevando o desempenho dos negócios e transformando a experiência dos investidores.
Suas plataformas de tecnologia e operações processam e geram mais de 7 bilhões de comunicações anualmente e sustentam uma negociação diária média superior a USD 15 trilhões em títulos tokenizados e tradicionais em escala global. Certificada como Great Place to Work, a Broadridge integra o Índice S&P 500 e conta com mais de 15.000 colaboradores em 21 países. Para mais informações, acesse www.broadridge.com.
© Copyright IBM Corporation, maio de 2026.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.