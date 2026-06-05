Modernizar a resiliência do mainframe para uma escala preparada para IA

A Broadridge Financial Solutions está no centro do mercado de capital global, em que as cargas de trabalho de missão crítica devem atender a padrões rigorosos de segurança, governança e disponibilidade contínua. Os clientes agora esperam experiências em tempo real, maior resiliência contra riscos cibernéticos e resultados tangíveis de IA. Para atender a essas expectativas, a Broadridge contratou a IBM para ampliar sua estratégia de modernização em torno do IBM Z sem interromper os processos críticos de mercado.

Os objetivos eram claros: evoluir o núcleo de alto desempenho do mainframe, fornecer acesso governado a dados confiáveis e preparar o ambiente para uma IA híbrida capaz de escalar. A IBM define a modernização como um programa contínuo a nível da plataforma que protege os investimentos passados e, ao mesmo tempo, permite novos recursos em infraestrutura, sistema operacional, middleware, segurança, automação e serviços de IA. Essa direção mantém a confiabilidade e a conformidade intactas à medida que a mudança é acelerada.