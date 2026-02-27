Como a BORICA protege o ecossistema de pagamentos da Bulgária com o IBM® Safer Payments
A BORICA AD, operadora nacional de pagamentos da Bulgária, processa grandes volumes de transações com cartão e digitais em instituições emissoras e adquirentes. À medida que os ataques de fraude se tornaram mais rápidos, automatizados e multicanal, os controles tradicionais baseados em regras tiveram dificuldades para acompanhar o ritmo.
Como impedir fraudes sofisticadas em milissegundos sem interromper as transações legítimas?
A BORICA enfrentou uma crescente pressão de fraudes, expectativas cada vez maiores por parte dos clientes e a necessidade de proteger a infraestrutura nacional de pagamentos com decisões em menos de 10 ms. Falsos positivos representavam risco de atrito com o cliente, enquanto fraudes não detectadas significavam exposição financeira e à reputação. Para manter a resiliência, a BORICA precisava de uma plataforma escalável de prevenção de fraudes em tempo real, capaz de se adaptar aos padrões de ataque em evolução sem comprometer o desempenho.
A BORICA fez uma parceria com a IBM e a parceira de implementação IBS para modernizar sua arquitetura nacional de prevenção a fraudes. Juntas, implementaram o IBM Safer Payments como uma plataforma centralizada e multilocatário, substituindo sistemas legados baseados em lote por uma pontuação de risco comportamental em tempo real.
O IBM Safer Payments oferece processamento em memória, detecção baseada em aprendizado de máquina e escalabilidade horizontal para viabilizar o monitoramento do alto volume de transações. A IBS integrou a plataforma diretamente aos fluxos de trabalho de pagamento da BORICA, permitindo decisões em tempo real entre os bancos e PSPs participantes.
Essa implementação transformou o monitoramento de fraudes de controles fragmentados em nível institucional para um modelo de serviço nacional compartilhado. Atualizações manuais de regras e avaliações atrasadas foram substituídas por uma pontuação automatizada em tempo real e uma governança de risco centralizada.
Com o IBM Safer Payments, a BORICA agora protege mais de 70% das transações nacionais com cartão em tempo real, dando suporte a mais de 16 bancos e PSPs em uma plataforma nacional compartilhada. O sistema processa mais de 4.000 transações por segundo com uma latência abaixo de 10 milissegundos, permitindo controles consistentes de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro em todas as instituições participantes. O que antes era baseado em lotes e fragmentado agora é centralizado, automatizado e orientado por riscos comportamentais. A BORICA pode escalar a prevenção de fraudes em diversas instituições, estender a cobertura para pagamentos instantâneos e canais digitais e adaptar-se mais rapidamente às ameaças emergentes. A IBM e a IBS continuam dando apoio na expansão da BORICA, fortalecendo a resiliência dos pagamentos nacionais da Bulgária para o futuro.
A BORICA AD é a central nacional de pagamentos da Bulgária, fundada há mais de 35 anos e com sede em Sófia. Propriedade de 19 bancos, a BORICA opera a infraestrutura de pagamentos do país, fornecendo serviços de cartão, pagamentos instantâneos, serviços de processamento SWIFT e processamento de terceiros para a Mastercard e a Visa, atendendo bancos, instituições de pagamento e o setor público.
A IBM Safer Payments é uma plataforma avançada de detecção de fraude em tempo real que usa aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar e prevenir transações fraudulentas em canais de pagamento. Criada para ambientes de alto volume, oferece tomadas de decisão em menos de um milissegundo, escalabilidade horizontal e recursos de implementação multilocatário. A plataforma permite que instituições financeiras e processadores de pagamento centralizem a prevenção de fraudes, se adaptem rapidamente às novas ameaças e reduzam os falsos positivos, mantendo uma experiência do cliente perfeita.
