A BORICA AD, operadora nacional de pagamentos da Bulgária, processa grandes volumes de transações com cartão e digitais em instituições emissoras e adquirentes. À medida que os ataques de fraude se tornaram mais rápidos, automatizados e multicanal, os controles tradicionais baseados em regras tiveram dificuldades para acompanhar o ritmo.

Como impedir fraudes sofisticadas em milissegundos sem interromper as transações legítimas?

A BORICA enfrentou uma crescente pressão de fraudes, expectativas cada vez maiores por parte dos clientes e a necessidade de proteger a infraestrutura nacional de pagamentos com decisões em menos de 10 ms. Falsos positivos representavam risco de atrito com o cliente, enquanto fraudes não detectadas significavam exposição financeira e à reputação. Para manter a resiliência, a BORICA precisava de uma plataforma escalável de prevenção de fraudes em tempo real, capaz de se adaptar aos padrões de ataque em evolução sem comprometer o desempenho.