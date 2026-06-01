Como o recrutamento impulsionado por IA ajuda uma importante equipe de futebol da Espanha a marcar gols

Frases como "acertou a trave" e "tiro livre direto de fora da área" podem parecer estar em uma língua estrangeira se você não é torcedor de futebol. Mas, para um olheiro de futebol, é o léxico diário do trabalho, representando a linguagem crucial que ajuda a avaliar o valor de um jogador para uma equipe. E agora, também é a língua falada e compreendida pelo Scout Advisor, uma ferramenta inovadora que usa processamento de linguagem natural (NLP) e foi desenvolvida na plataforma IBM® watsonx especialmente para o Sevilla Fútbol Club da Espanha.
Em qualquer dia, um olheiro tem várias responsabilidades: observar os treinos, conversar com as famílias dos jovens jogadores, fazer anotações sobre os jogos e registrar muita papelada de acompanhamento. Na verdade, a papelada é uma parte muito mais significativa do trabalho do que se possa imaginar.
Como explicou Victor Orta, Diretor Esportivo do Sevilla FC, em sua conferência durante o World Football Summit em 2023: "Nunca vamos contratar um jogador apenas com dados, mas também nunca o faremos sem recorrer a dados. No fim das contas, o bom jogador sempre terá bons dados, mas há sempre o olhar humano, que é o que deve avaliar tudo e decidir".
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Em 2021, uma avalanche de papelada atormentava o Sevilla FC, time de alto nível sediado na Andaluzia, na Espanha. Com uma equipe de olheiros de elite com 20 a 25 olheiros, um único jogador pode acumular até 40 relatórios de olheiros, exigindo de 200 a 300 horas de avaliações. No geral, o Sevilla FC tinha a tarefa de organizar mais de 200 mil relatórios totais sobre jogadores em potencial — um trabalho imensamente demorado.
Combinar a observação de especialistas com o valor dos dados continuou sendo fundamental para o clube. Os relatórios de olheiros analisam os dados quantitativos sobre as minúcias do tempo de jogo, como tentativas de marcar gols, percentuais de passes precisos, assistências, bem como dados qualitativos, como a atitude do jogador e o alinhamento com a filosofia da equipe. Na época, o Sevilla FC conseguia acessar e usar com eficiência dados quantitativos de jogadores em questão de segundos, mas o processo de extração de informações qualitativas do banco de dados era muito mais lento em comparação.
No caso do Sevilla FC, o uso de big data para recrutar jogadores tinha o potencial de mudar o negócio principal. Em vez de olheiros escolherem jogadores com base apenas na intuição e no viés, eles também poderiam usar estatísticas e tomar, com confiança, melhores decisões de negócios em investimentos multimilionários (ou seja, jogadores). Sem mencionar quando, onde e como usar esses jogadores. Mas aproveitar esses dados não era uma tarefa fácil.
O Sevilla FC leva os dados tão a sério quanto marcar gols. Em 2021, o clube criou um departamento de dados dedicado especificamente para ajudar a administração a tomar melhores decisões de negócios. Hoje, é o maior departamento de dados do futebol europeu, desenvolvendo uma ferramenta de IA própria para ajudar a rastrear os movimentos dos jogadores por meio de cobertura jornalística, bem como soluções internas de venda de ingressos.
Mas no que diz respeito à enorme quantidade de dados coletados pelos olheiros, o departamento sabia que tinha um desafio que exigiria um parceiro confiável. Inicialmente, o departamento consultou cientistas de dados da Universidad de Sevilla para desenvolver modelos que organizassem todos os seus dados. Mas logo o clube percebeu que precisaria de uma tecnologia mais avançada. Uma ligação fria de um representante da IBM foi fortuita.
"Fui contatado pelo [IBM Client Engineering Manager] Arturo Guerrero para saber mais sobre nós e nossos projetos de dados", diz Elias Zamora, Diretor de Dados do Sevilla FC. “Rapidamente entendemos que havia maneiras de cooperar. O Sevilla FC tem um dos maiores bancos de dados de olheiros do futebol profissional, pronto para ser utilizado no framework das tecnologias de IA generativa. A IBM acabara de lançar o watsonx, sua plataforma comercial de IA generativa e dados científicos baseada na nuvem. Portanto, uma parceria para extrair o máximo valor de nossos relatórios de recrutamento usando IA era a iniciativa certa".
O Sevilla FC entrou em contato com a equipe da IBM Client Engineering para falar sobre seus desafios e a elaboração de um plano.
Como o Sevilla FC conseguiu explicar claramente seus desafios e objetivos (e a IBM fez as perguntas certas), a tecnologia logo surgiu. A parceria determinou que o IBM watsonx.ai seria a melhor solução para vasculhar de forma rápida e fácil um enorme banco de dados de jogadores usando modelos de base e IA generativa para processar prompts em linguagem natural. O uso de linguagem semântica para pesquisas forneceu resultados mais detalhados: por exemplo, uma busca por "atacante talentoso" era traduzida como "um ala talentoso é capaz de enfrentar os defensores com driblando para criar espaço e penetrar na defesa adversária".
A solução (intitulada Scout Advisor) apresenta uma lista selecionada de jogadores que correspondem aos critérios de pesquisa em uma interface bem projetada e fácil de usar. Sua tecnologia ajuda a liberar todo o potencial do banco de dados do Sevilla FC, desde as impressões intangíveis de um olheiro até ativos específicos.
O programa piloto do Scout Advisor entrou em produção em janeiro de 2024 e atualmente está treinando com 200.000 relatórios existentes. O plano do clube é usar a ferramenta durante a temporada de recrutamento do verão de 2024 no hemisfério norte e ver os resultados em setembro. Até agora, as avaliações têm sido positivas.
"O Scout Advisor tem os recursos para revolucionar a forma como lidamos com o recrutamento de jogadores", diz Zamora. "Ele permite a identificação de jogadores com base nas opiniões de especialistas em futebol incorporadas nos relatórios de recrutamento e expressas em linguagem natural. Ou seja, usamos a tecnologia para extrair totalmente o valor e o conhecimento de nosso departamento de recrutamento”.
E com o tempo economizado, os olheiros agora podem se concentrar nas tarefas humanas: conectar-se com os recrutas, assistir aos jogos e tomar decisões baseadas em dados.
Ao considerar a alta funcionalidade da tecnologia de NLP do Scout Advisor, é natural pensar em como a mesma tecnologia pode ser aplicada a outros recrutamentos esportivos e outras funções. Mas uma coisa é certa: tomar melhores decisões sobre quem, quando e por que escolher um jogador de futebol transformou a forma como o Sevilla FC recruta.
Diz Zamora: "Essa é a tecnologia mais revolucionária que já vi no futebol".
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