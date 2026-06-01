Como o recrutamento impulsionado por IA ajuda uma importante equipe de futebol da Espanha a marcar gols

Frases como "acertou a trave" e "tiro livre direto de fora da área" podem parecer estar em uma língua estrangeira se você não é torcedor de futebol. Mas, para um olheiro de futebol, é o léxico diário do trabalho, representando a linguagem crucial que ajuda a avaliar o valor de um jogador para uma equipe. E agora, também é a língua falada e compreendida pelo Scout Advisor, uma ferramenta inovadora que usa processamento de linguagem natural (NLP) e foi desenvolvida na plataforma IBM® watsonx especialmente para o Sevilla Fútbol Club da Espanha.

Em qualquer dia, um olheiro tem várias responsabilidades: observar os treinos, conversar com as famílias dos jovens jogadores, fazer anotações sobre os jogos e registrar muita papelada de acompanhamento. Na verdade, a papelada é uma parte muito mais significativa do trabalho do que se possa imaginar.

Como explicou Victor Orta, Diretor Esportivo do Sevilla FC, em sua conferência durante o World Football Summit em 2023: "Nunca vamos contratar um jogador apenas com dados, mas também nunca o faremos sem recorrer a dados. No fim das contas, o bom jogador sempre terá bons dados, mas há sempre o olhar humano, que é o que deve avaliar tudo e decidir".

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