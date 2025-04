Better Business Bureau

Para lidar com as complexidades do processo de credenciamento, o BBB fez uma parceria com a Salient Process para implementar tecnologias avançadas, como IBM Operational Decision Manager, IBM Business Automation Workflow, IBM Robotic Process Automation e IBM Blueworks Live, bem como IBM watsonx Orchestrate e IBM Watson Discovery. Essas ferramentas orientadas por IA revolucionaram a busca por informações de licenciamento, permitindo que os agentes do BBB acessem dados críticos de forma mais rápida e precisa. Essa integração sem dificuldades entre plataformas aprimorou a experiência do usuário para os stakeholders internos e externos. Além disso, a primeira versão da solução foi implementada em apenas uma semana, destacando sua eficiência e adaptabilidade. Uma abordagem em fases ao longo de nove meses, incluindo workshops com o BBB para refinar cada componente, demonstrou que as ferramentas usaram tempos de busca significativamente reduzidos, aumentando a produtividade e a excelência operacional.