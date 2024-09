Para facilitar e agilizar a governança e aumentar a visibilidade de seu ambiente de desenvolvimento, o Bendigo and Adelaide Bank implementou o software IBM UrbanCode Deploy na plataforma IBM Cloud.



Do lado do DevOps, a equipe de Corboy pegou carona em uma implementação do software UrbanCode Deploy já em andamento com o grupo de gerenciamento de serviços de TI do banco, que buscava automatizar construções de infraestrutura. "Demos uma olhada no UrbanCode Deploy e vimos que ele se encaixava perfeitamente em nossas necessidades. Ele combinou muito bem com nossa cadeia de ferramentas existente e tornou a decisão fácil", diz ele. O software UrbanCode facilita a governança e a rastreabilidade dos processos de desenvolvimento, além de proporcionar automação crítica. "Removemos muito da intervenção manual do nosso processo", diz Corboy. "O UrbanCode automatiza grande parte dos processos passo a passo que antes gerenciávamos com planilhas e papel."



O banco também utilizou a plataforma IBM Cloud para apoiar uma mudança fundamental na forma como suas equipes de desenvolvimento abordavam seu trabalho. "Desafiamos todas as regras que tínhamos internamente para ver quais delas realmente faziam sentido. A plataforma IBM Cloud se encaixou perfeitamente nessa abordagem, porque pudemos entregar rapidamente, testar as coisas e saber com muita rapidez se tínhamos algo bom em nossas mãos", diz Corboy. "Não tivemos que esperar meses para que a infraestrutura fosse criada. Colocamos as soluções nas mãos de nossos usuários, recebemos seu feedback, iteramos e fizemos os ajustes necessários."



A equipe de Corboy trabalhou com o IBM Garage, um grupo de consultoria da IBM que faz parcerias com empresas para acelerar o projeto de soluções personalizadas. "Essa foi nossa primeira implementação na plataforma IBM Cloud, e conseguimos colocá-la em produção em três meses, com novos padrões de segurança incorporados."