O Banrisul usa servidores IBM z14 que executam o software de banco de dados IBM z/OS 2,2,0 e IBM Db2 para suportar suas principais operações bancárias e projetou as especificações de armazenamento para suportar e otimizar a capacidade e potência de processamento do z14. O banco emitiu uma proposta pública para a solução; três fornecedores fizeram propostas, e, após uma avaliação cuidadosa, a proposta da IBM ganhou a proposta.

O Banrisul selecionou soluções de armazenamento all-flash IBM DS8886F, projetadas para proporcionar tempos de resposta extremamente baixos, ideais para cargas de trabalho emergentes de nuvem, dispositivos móveis, mídias sociais, funções analíticas e cognitivas. Trabalhando com o IBM Systems Lab Services and Training, o Banrisul realizou uma revisão abrangente de sua infraestrutura de armazenamento, com base na nova tecnologia IBM Storage all-flash e no software IBM Spectrum Storage, que funcionou de acordo com as expectativas.

Banrisul selecionou IBM Transparent Data Migration Facility para z/OS 5,7 migrar 4.270 TB de dados, distribuídos por mais de volumes, sem a necessidade de colocar os sistemas operacionais off-line. A migração de dados levou 15 horas, e os serviços de backup existentes também continuaram, garantindo que os dados do Banrisul estavam totalmente protegidos mesmo durante o processo de transição.

Com a migração para o sistema de dados DS8886F concluída, Banrisul aproveitou a tecnologia IBM HyperSwap® para fornecer alta disponibilidade, projetada para atender às demandas regulatórias de continuidade dos negócios. Com o HyperSwap, os dados são espelhados entre dois sistemas de armazenamento totalmente duplexados; se um site não estiver mais disponível, o HyperSwap fará o failover automático para o sistema disponível, fornecendo acesso contínuo aos dados.

O banco usou essa tecnologia com seu software IBM Copy Services Manager existente em execução em um ambiente operacional Microsoft Windows que se comunica com as partições IBM z/OS do banco para automatizar e gerenciar tarefas de replicação. O Banrisul usa o software IBM Storage FlashCopy® para criar cópias pontuais que estão imediatamente disponíveis para acesso de leitura ou escrita.

Além disso, o Banrisul implementou o software IBM Spectrum® Control Standard Edition para oferecer suporte ao planejamento e gerenciamento de desempenho e capacidade em todos os seus dispositivos de armazenamento, ajudando o banco a otimizar seus investimentos existentes e planejar o crescimento futuro.

A IBM Systems Lab Services and Training trabalhou com o Banrisul para implementar e configurar os sistemas e software IBM DS8886F para maximizar a disponibilidade, aprimorar a proteção de dados e otimizar os ambientes IBM z14 e armazenamento. Jorge Motter, gerente de suporte de operações de mainframe do Banrisul, diz: "O processo de migração foi tranquilo e concluímos a implantação com o mínimo de interrupção dos negócios".