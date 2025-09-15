Banco BV e IBM conquistam total visibilidade de custos de nuvem e controle financeiro
À medida que o Banco BV expandia sua presença em nuvem no Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS), o gerenciamento de custos tornou-se cada vez mais complexo. O banco precisava de uma forma de detalhar os gastos por equipe, orçamento e sistema, mantendo visibilidade e controle em todos os ambientes.
A previsão de custos de nuvem mostrou-se difícil sem uma visão centralizada, evidenciando a necessidade de um gerenciamento de orçamento mais eficiente. O desafio não era apenas técnico — era também estratégico: como escalar o uso da nuvem ao mesmo tempo em que se incorpora disciplina financeira em cada camada da organização.
A complexidade das operações de multinuvem deixou claro que clareza e visibilidade sobre os custos de nuvem eram essenciais. Para melhorar o gerenciamento de orçamento, o Banco BV precisava de mecanismos de otimização contínua e detecção de anomalias em tempo real, possibilitando ações proativas antes que pequenos problemas se transformassem em custos elevados.
Para enfrentar a complexidade de gerenciar operações em nuvem entre GCP, Azure e AWS, o Banco BV adotou o IBM® Cloudability, uma solução líder de mercado em otimização de custos de nuvem. Os recursos avançados de alocação da solução permitiram visibilidade granular dos gastos por equipe e linha de orçamento, enquanto automatizavam relatórios, detecção de anomalias e recomendações de economia em todos os três provedores de serviços de nuvem (CSPs).
Como parte da parceria estratégica do Banco BV com a IBM, o Cloudability foi integrado sem dificuldades ao ambiente de multinuvem do banco. A IBM entregou automações de API personalizadas e programas de capacitação sob medida, ajudando a garantir que a plataforma não apenas fosse implementada, mas também totalmente incorporada às operações do dia a dia.
A integração foi apoiada por uma estratégia robusta de capacitação, incluindo workshops práticos, treinamentos ao vivo e a criação de trilhas de aprendizagem estruturadas. Essas iniciativas ajudaram os funcionários a adotar novas práticas recomendadas de FinOps e ferramentas, fomentando uma cultura de responsabilidade financeira e consciência de custos de nuvem em toda a organização.
Como resultado, a transparência de custos e a disciplina financeira agora estão incorporadas à estratégia de nuvem do banco, impulsionando decisões mais inteligentes e eficiência de longo prazo.
Com os poderosos recursos de relatórios e otimização do Cloudability, o Banco BV obteve a visibilidade financeira necessária para assumir o controle de sua estratégia de nuvem e amadurecer sua prática de FinOps. Ao longo de três anos, o banco evitou quase 30% dos custos de nuvem projetados por meio de otimização proativa e detecção antecipada de anomalias. As equipes agora acessam dados de gastos de nuvem quase em tempo real, promovendo decisões mais inteligentes e melhor alinhamento orçamentário.
As previsões tornaram-se significativamente mais precisas, com margens de erro mínimas, permitindo ao banco antecipar riscos e se ajustar rapidamente. Com o suporte contínuo da IBM, o Banco BV está incorporando eficiência de custos em cada estágio do desenvolvimento de produtos e das operações em nuvem.
O Cloudability tem sido fundamental não apenas para fornecer visibilidade financeira, mas também para apoiar ativamente os esforços contínuos de otimização de custos, tornando a disciplina financeira um recurso central em toda a organização.
O Cloudability capacitou o Banco BV a segmentar custos diretos por equipe, o que trouxe maior transparência e controle sobre os gastos com nuvem. Essa granularidade, combinada com as informações de custos agregados do GCP, Azure e AWS, apoia decisões estratégicas — desde negociações contratuais até a avaliação da viabilidade financeira de migrações para a nuvem.
Fundado em 1988 e com sede em São Paulo, o Banco BV é uma das maiores instituições financeiras privadas do Brasil. Originalmente focado na distribuição de valores mobiliários, o banco evoluiu para se tornar um provedor de serviços completos, com forte liderança em financiamento de veículos e no banco digital. Hoje, o Banco BV é reconhecido por sua estratégia orientada por tecnologia, liderança em ESG e parcerias inovadoras com fintechs. Sua abordagem com prioridade em nuvem e compromisso com a transparência financeira continuam a moldar sua transformação em serviços de varejo, atacado e voltados à sustentabilidade.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, Cloudability e IBM Apptio são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados são meramente ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não podem ser fornecidos como resultados geralmente esperados.