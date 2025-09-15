À medida que o Banco BV expandia sua presença em nuvem no Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS), o gerenciamento de custos tornou-se cada vez mais complexo. O banco precisava de uma forma de detalhar os gastos por equipe, orçamento e sistema, mantendo visibilidade e controle em todos os ambientes.

A previsão de custos de nuvem mostrou-se difícil sem uma visão centralizada, evidenciando a necessidade de um gerenciamento de orçamento mais eficiente. O desafio não era apenas técnico — era também estratégico: como escalar o uso da nuvem ao mesmo tempo em que se incorpora disciplina financeira em cada camada da organização.

A complexidade das operações de multinuvem deixou claro que clareza e visibilidade sobre os custos de nuvem eram essenciais. Para melhorar o gerenciamento de orçamento, o Banco BV precisava de mecanismos de otimização contínua e detecção de anomalias em tempo real, possibilitando ações proativas antes que pequenos problemas se transformassem em custos elevados.