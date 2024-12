Para transformar seus processos de negócios e financeiros, a Ausolan escolheu implementar em sua organização uma ferramenta de planejamento baseada em análise de dados e Inteligência Artificial. Para isso, contou com a orientação e suporte da SAIMA Solutions, parceira de negócios da IBM, com mais de 15 anos de experiência na implementação de projetos de análise avançada com IBM Planning Analytics e outras ferramentas como IBM Cognos Analytics, além de uma grande trajetória no setor em que a Ausolan opera.

O IBM Planning Analytics, a solução da IBM focada no planejamento de negócios e a escolha para o processo de transformação da Ausolan, foi capaz de transformar os processos de planejamento financeiro da empresa, com foco na integração de dados, planejamento, orçamento e modelagem de cenários.

Por um lado, a integração de dados consolidou todas as informações financeiras e operacionais em uma única plataforma, facilitando o acesso em tempo real e a análise dos dados da empresa. Ao mesmo tempo, dashboards interativos foram desenvolvidos para oferecer à equipe de gestão da Ausolan uma visão clara do desempenho dos negócios e facilitar a tomada de decisões baseadas em dados.

Para melhorar o planejamento e o orçamento, um sistema unificado foi estabelecido para permitir que a empresa fizesse previsões mais precisas e facilmente modificáveis nessas áreas.

Finalmente, a capacidade de antecipar e prever é crucial no setor em que a empresa opera, razão pela qual foram implementadas funções de modelagem para simular diferentes cenários de mercado e avaliar os impactos que poderiam ter nos negócios.