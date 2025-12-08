A Atruvia impulsiona a TI bancária — gerando eficiência, resiliência e sustentabilidade com o IBM® Turbonomic
A Atruvia AG, a provedora central de serviços de TI para bancos cooperativos na Alemanha, está em uma jornada para se transformar, deixando de ser uma operadora de data center tradicional e se tornando uma parceira holística de digitalização. Ela visa fornecer soluções inovadoras de TI que permitam aos bancos prosperar em um cenário financeiro em rápida evolução.
Com uma história enraizada nas operações tradicionais de data center, a Atruvia enfrentou o desafio de evoluir sua infraestrutura de TI para atender às crescentes demandas por disponibilidade, flexibilidade e velocidade nos serviços bancários.
Historicamente, suas otimizações eram manuais, reativas e limitadas a camadas individuais da infraestrutura. Essa abordagem fragmentada não conseguia reconhecer o contexto geral e a interconectividade do ecossistema de TI.
Para dar suporte aos requisitos bancários do futuro, a Atruvia buscou criar uma plataforma de nuvem híbrida moderna e automatizada. O objetivo era ir além de ver a infraestrutura de TI como um fim, mas torná-la um facilitador para serviços bancários seguros, sustentáveis e ágeis.
Alcançar esse objetivo exigia uma abordagem integrada e automatizada para o gerenciamento de recursos, que pudesse garantir estabilidade, desempenho e eficiência de custos, ao mesmo tempo em que melhorava a resiliência. Para enfrentar esse desafio, a Atruvia embarcou em uma transformação significativa de sua infraestrutura de TI.
A Atruvia iniciou sua transformação com uma grande reformulação de TI, adotando o IBM Turbonomic (uma solução de automação impulsionada por IA) para substituir o gerenciamento manual e reativo de recursos por otimização dinâmica inteligente.
Esse software de automação proporcionou à Atruvia visibilidade em tempo real em todo o seu ecossistema, de contêineres a servidores físicos, possibilitando decisões proativas que ajudaram a garantir o desempenho das aplicações. Como uma orquestra regida em harmonia por um maestro, o Turbonomic alinha os recursos perfeitamente para eficiência e resiliência.
"O gerenciamento de recursos agora funciona de forma dinâmica e inteligente. Isso não apenas nos dá estabilidade, mas também rapidez na implementação de novos requisitos", explica Tobias Annegarn, Proprietário do Produto Plataformas de TI da Atruvia AG.
A Atruvia obteve grandes ganhos após a implementação do Turbonomic. A transformação entregou resultados mensuráveis e estratégicos. Em 18 meses, a empresa desativou mais de 1.000 servidores físicos, reduzindo sua área ocupada pelo hardware em 20% sem afetar a estabilidade ou a disponibilidade. Essa consolidação reduziu os custos operacionais, reduziu o consumo de energia e reduziu as emissões de CO₂, avançando nas metas de sustentabilidade da Atruvia.
Além dos ganhos em termos de custo e eficiência, a resiliência melhorou consideravelmente. A otimização de recursos orientada por IA eliminou gargalos e ajudou a garantir a continuidade de negócios durante picos de carga. Equipes de aplicações e plataformas agora colaboram por meio de insights de dados compartilhados, acelerando a automação e a tomada de decisão.
Com sua plataforma de nuvem híbrida moderna e automatizada, a Atruvia permite que os bancos lancem novos serviços mais rapidamente, com alto desempenho e sustentabilidade, fortalecendo seu papel como parceiro estratégico de digitalização para a rede bancária cooperativa da Alemanha.
A Atruvia AG é a provedora central de serviços de TI para bancos cooperativos na Alemanha. Seu portfólio está focado em soluções e serviços de TI especificamente adaptados para bancos, desde operações de data centers até procedimentos bancários e desenvolvimento de aplicativos. Com EUR 1,7 bilhão em receita e 5.500 funcionários, a Atruvia é um dos maiores provedores de serviços de TI da Alemanha, atendendo a 91 milhões de contas bancárias, 155.000 ambientes de trabalho bancários e processando 120 bilhões de transações de mainframe.
Criado para complexidade híbrida e multinuvem, o IBM Turbonomic oferece às equipes de TI a confiança e o controle para operar com segurança.
