A Atruvia AG, a provedora central de serviços de TI para bancos cooperativos na Alemanha, está em uma jornada para se transformar, deixando de ser uma operadora de data center tradicional e se tornando uma parceira holística de digitalização. Ela visa fornecer soluções inovadoras de TI que permitam aos bancos prosperar em um cenário financeiro em rápida evolução.

Com uma história enraizada nas operações tradicionais de data center, a Atruvia enfrentou o desafio de evoluir sua infraestrutura de TI para atender às crescentes demandas por disponibilidade, flexibilidade e velocidade nos serviços bancários.

Historicamente, suas otimizações eram manuais, reativas e limitadas a camadas individuais da infraestrutura. Essa abordagem fragmentada não conseguia reconhecer o contexto geral e a interconectividade do ecossistema de TI.

Para dar suporte aos requisitos bancários do futuro, a Atruvia buscou criar uma plataforma de nuvem híbrida moderna e automatizada. O objetivo era ir além de ver a infraestrutura de TI como um fim, mas torná-la um facilitador para serviços bancários seguros, sustentáveis e ágeis.

Alcançar esse objetivo exigia uma abordagem integrada e automatizada para o gerenciamento de recursos, que pudesse garantir estabilidade, desempenho e eficiência de custos, ao mesmo tempo em que melhorava a resiliência. Para enfrentar esse desafio, a Atruvia embarcou em uma transformação significativa de sua infraestrutura de TI.