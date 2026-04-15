Aposta na velocidade e segurança

A jornada de modernização da Atruvia começou com uma base de segurança confiável. Durante anos, o IBM Vault atuou como secrets manager central para aplicações locais, protegendo credenciais, gerenciando chaves de acesso e garantindo a conformidade em sistemas bancários críticos. Com base nessa camada, a Atruvia decidiu trazer a mesma consistência e controle para a entrega de infraestrutura.

O IBM Terraform forneceu a resposta. O que começou como uma prova de conceito para implementar infraestrutura em nuvem cresceu rapidamente e se tornou uma iniciativa em toda a empresa para padronizar o provisionamento, permitir o autoatendimento dos desenvolvedores e incorporar a conformidade em cada fluxo de trabalho.

A Atruvia implementou o Terraform como a espinha dorsal de seu novo modelo de plataforma como produto. Ao definir a infraestrutura como código (IaC), as equipes substituíram solicitações manuais por módulos padronizados e reutilizáveis e fluxos de trabalho de GitOps. Para garantir o provisionamento em um ambiente financeiro regulamentado, o Terraform foi integrado aos pipelines do Vault e do GitLab — permitindo que os segredos sejam injetados diretamente nos fluxos de trabalho de CI/CD, com trilhas de auditoria completas e imposição automatizada de políticas.

A transformação cultural foi igualmente importante. A Atruvia liderou pelo exemplo em vez de mandato. "Mostramos, não dissemos", disse Lukas Essig, Engenheiro Sênior de Plataforma de Nuvem. "Criamos um padrão de integração do GitOps, e mais equipes o adotaram porque ele funcionou." Consultores dedicados orientaram as equipes de desenvolvimento durante o processo, desde a configuração do repositório até implementar a infraestrutura à maneira da Atruvia.