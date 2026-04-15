Aposta na velocidade e segurança

Infraestrutura segura e em conformidade — desde sistemas legados até a nuvem moderna
Após décadas de crescimento, o stack tecnológico da Atruvia atingiu um ponto crítico à medida que a infraestrutura da empresa se expandia em data centers, clusters do OpenShift e nuvens públicas, cada um com suas próprias ferramentas, processos e frameworks de conformidade. A automação fragmentada, o provisionamento manual e a governança inconsistente começaram a atrasar a entrega e a inovação. O que antes garantia estabilidade e alcance tornou-se um emaranhado de dependências.
"Estávamos executando 250.000 estações de trabalho e milhares de máquinas virtuais", disse Martin Pelke, Proprietário do Produto para Infraestrutura como Código na Atruvia. “Estávamos operando com um conjunto estranho de ferramentas que foram fundidas. E ainda era orientada a processos, não a produtos."
A tensão atingiu um ponto crítico quando a Atruvia precisou escalar sua ocupação do OpenShift de um punhado de clusters para até quarenta. Fluxos de trabalho baseados em tickets e transferências manuais significavam que os desenvolvedores esperavam semanas por novos recursos, enquanto o conhecimento institucional permanecia bloqueado em silos. Era necessária uma abordagem fundamentalmente diferente.
A jornada de modernização da Atruvia começou com uma base de segurança confiável. Durante anos, o IBM Vault atuou como secrets manager central para aplicações locais, protegendo credenciais, gerenciando chaves de acesso e garantindo a conformidade em sistemas bancários críticos. Com base nessa camada, a Atruvia decidiu trazer a mesma consistência e controle para a entrega de infraestrutura.
O IBM Terraform forneceu a resposta. O que começou como uma prova de conceito para implementar infraestrutura em nuvem cresceu rapidamente e se tornou uma iniciativa em toda a empresa para padronizar o provisionamento, permitir o autoatendimento dos desenvolvedores e incorporar a conformidade em cada fluxo de trabalho.
A Atruvia implementou o Terraform como a espinha dorsal de seu novo modelo de plataforma como produto. Ao definir a infraestrutura como código (IaC), as equipes substituíram solicitações manuais por módulos padronizados e reutilizáveis e fluxos de trabalho de GitOps. Para garantir o provisionamento em um ambiente financeiro regulamentado, o Terraform foi integrado aos pipelines do Vault e do GitLab — permitindo que os segredos sejam injetados diretamente nos fluxos de trabalho de CI/CD, com trilhas de auditoria completas e imposição automatizada de políticas.
A transformação cultural foi igualmente importante. A Atruvia liderou pelo exemplo em vez de mandato. "Mostramos, não dissemos", disse Lukas Essig, Engenheiro Sênior de Plataforma de Nuvem. "Criamos um padrão de integração do GitOps, e mais equipes o adotaram porque ele funcionou." Consultores dedicados orientaram as equipes de desenvolvimento durante o processo, desde a configuração do repositório até implementar a infraestrutura à maneira da Atruvia.
A mudança para o IBM Terraform e o Vault transformou tanto a velocidade quanto a cultura de entrega de infraestrutura na Atruvia. O que antes levava meses agora pode ser feito em minutos, liberando as equipes para se mover mais rápido e com maior confiança.
Um momento decisivo surgiu quando a equipe de rede precisou replicar uma configuração complexa de rede nativa da nuvem para um segundo segmento de data center. Anteriormente, a configuração havia evoluído ao longo de anos de experimentação, tornando sua reprodução notoriamente difícil e demorada. Com o Terraform, eles criaram toda a configuração em 15 minutos, uma tarefa que anteriormente levaria semanas.
A conformidade, que antes era um processo manual de auditoria, agora está incorporada em todos os fluxos de trabalho por meio de verificação automatizada e gerenciamento centralizado de segredos. As equipes de segurança podem rastrear cada alteração na infraestrutura, enquanto os desenvolvedores se beneficiam de ciclos de feedback mais rápidos e menos gargalos.
Da implementação de infraestrutura e gerenciamento de segredos à automação de rede e uma cultura de propriedade de engenharia, a Atruvia transformou fundamentalmente a maneira como cria, protege e escala a tecnologia que alimenta os bancos modernos na Alemanha.
A Atruvia é a provedora de serviços de TI para bancos cooperativos e privados da Alemanha, fornecendo plataformas bancárias fundamentais, infraestrutura de TI e serviços digitais seguros para mais de 900 instituições em todo o país. Com quase 5.500 funcionários, a empresa opera no centro do sistema financeiro da Alemanha, processando mais de 9,3 bilhões de transações anualmente, oferecendo suporte a 91 milhões de contas de clientes e alimentando 26.000 máquinas de autoatendimento em todo o país.
© Copyright IBM Corporation. Março de 2026.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.