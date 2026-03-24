A Assaí é o maior varejista de alimentos do Brasil, atendendo famílias e muitas pequenas e médias empresas que dependem de compras a granel ou unitárias, preços competitivos e disponibilidade diversificada de produtos. Operar nessa escala coloca uma demanda significativa sobre sistemas para dar suporte às operações de cadeia de suprimentos, preços, reabastecimento e armazenamento — um desafio ampliado pela rápida expansão da empresa, reforçando a necessidade de plataformas de tecnologia escaláveis, eficientes e resilientes.

À medida que o Assaí expandia sua arquitetura de microsserviços, adicionava novas cargas de trabalho na nuvem e diversificava os ambientes em várias contas, o cenário tecnológico naturalmente se tornava mais complexo. Isso reflete um desafio mais amplo no setor de varejo do Brasil, onde a rápida adoção de nuvem aumenta a necessidade de controlar o uso, considerando as motivações de custos e garantindo um desempenho previsível.

O Assaí precisava de uma visibilidade mais clara do consumo da nuvem para manter o desempenho e a previsibilidade de custos à medida que sua presença digital se expandia.