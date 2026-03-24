O Assaí ganha visibilidade e controle reais da nuvem para oferecer suporte à velocidade e à escala do varejo moderno.
A Assaí é o maior varejista de alimentos do Brasil, atendendo famílias e muitas pequenas e médias empresas que dependem de compras a granel ou unitárias, preços competitivos e disponibilidade diversificada de produtos. Operar nessa escala coloca uma demanda significativa sobre sistemas para dar suporte às operações de cadeia de suprimentos, preços, reabastecimento e armazenamento — um desafio ampliado pela rápida expansão da empresa, reforçando a necessidade de plataformas de tecnologia escaláveis, eficientes e resilientes.
À medida que o Assaí expandia sua arquitetura de microsserviços, adicionava novas cargas de trabalho na nuvem e diversificava os ambientes em várias contas, o cenário tecnológico naturalmente se tornava mais complexo. Isso reflete um desafio mais amplo no setor de varejo do Brasil, onde a rápida adoção de nuvem aumenta a necessidade de controlar o uso, considerando as motivações de custos e garantindo um desempenho previsível.
O Assaí precisava de uma visibilidade mais clara do consumo da nuvem para manter o desempenho e a previsibilidade de custos à medida que sua presença digital se expandia.
O Assaí fez uma parceria com a IBM e a Nava para modernizar sua governança de nuvem usando uma jornada de FinOps em fases. A primeira fase começou com o IBM Turbonomic, selecionado após um PoC de seis meses em escala de produção, mostrando visibilidade profunda de cargas de trabalho na nuvem e no local — crítico para um varejista híbrido com mais de 90 sistemas e milhares de microsserviços.
O Turbonomic analisava continuamente a demanda das aplicações, identificando bancos de dados superdimensionados, clusters não utilizados, microsserviços ineficientes e até cargas de trabalho subutilizadas que exigiam investimentos — não apenas cortes de custos. Ao se integrar ao ServiceNow, o Assaí automatizou ações de alta confiança, como dimensionamento correto e ajuste de escala. A otimização passou da investigação manual para a automação contínua orientada por políticas.
Na fase seguinte, o IBM Cloudability unificou a visibilidade de custos em várias contas de nuvem. O Assaí estabeleceu centros de custos, marcação de cargas de trabalho, forecasting e fluxos de trabalho orçamentários, ao mesmo tempo em que obtém insights sobre sazonalidade, planejamento de reservas e consumo anômalo. O Cloudability tornou-se o ponto de referência central para executivos, equipes de engenharia e finanças.
Juntos, a IBM, a Nava, o Turbonomic e o Cloudability ajudaram o Assaí a passar de um gerenciamento de cloud management fragmentado para uma prática de FinOps coordenada e madura.
Com o IBM Turbonomic e o IBM Cloudability (implementados em parceria com a Nava), o Assaí desenvolveu um modelo operacional de FinOps escalável e automatizado. O Turbonomic proporcionou uma economia de aproximadamente 30% na nuvem, acelerou o ponto de equilíbrio para menos de sete meses e reduziu a solução de problemas relacionados ao desempenho ao identificar antecipadamente a adequação e as necessidades de investimento. A execução automatizada de alterações por meio do ServiceNow reduziu o trabalho manual de infraestrutura em 15% a 20%.
O Cloudability adicionou governança financeira, permitindo alocação precisa de custos, otimização alinhada por sazonalidade, planejamento de reservas, orçamento e alertas de anomalias. Executivos e equipes de desenvolvimento agora compartilham uma visão unificada do consumo da nuvem e das motivações de custos.
A maturidade de FinOps do Assaí aumentou de zero para o nível cinco (em uma escala de 10 pontos) em menos de dois anos, com o objetivo de atingir o nível oito ou superior em 2026 — com o apoio das práticas da FinOps Foundation e da parceria contínua com a IBM e a Nava.
O Assaí, com sede em São Paulo e fundado em 1974, é o maior varejista de alimentos do Brasil. Com mais de 300 lojas em todo o país, atende famílias e pequenas e médias empresas, recebendo mais de 40 milhões de clientes por mês.
A Nava é uma empresa brasileira de serviços de tecnologia focada em nuvem, dados, observabilidade e cibersegurança. Como membro IBM Partner Plus, a Nava oferece suporte a programas de automação, FinOps e modernização para clientes corporativos de todos os setores.
Explore como o IBM Turbonomic e o IBM Cloudability trabalham juntos para fortalecer a governança de custos da nuvem, unindo desempenho de aplicações, eficiência de recursos e visibilidade financeira em todos os seus ambientes. Saiba como uma abordagem completa de FinOps ajuda as equipes a otimizar continuamente, automatizar com segurança e escalar com confiança.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.