Uma identidade, acesso ilimitado: a jornada de confiança digital do Askari Bank

Askari Bank otimiza o gerenciamento de acesso, fortalece a segurança e reduz os custos do help desk com o IBM Verify

Modernizando o gerenciamento de identidade para um futuro seguro e escalável

O Askari Bank, uma das principais instituições financeiras do Paquistão, buscava enfrentar o aumento dos custos de TI e das ineficiências operacionais. Um grande volume de solicitações de redefinição de senha consumia recursos valiosos do help desk, enquanto processos manuais de integração e desligamento de usuários diminuíam a produtividade. Lacunas de segurança — como a comunicação de senhas em texto simples — criavam vulnerabilidades inaceitáveis em um ambiente altamente regulamentado pelo Banco do Estado do Paquistão (SBP). O banco precisava de uma solução moderna de gerenciamento de identidade para fortalecer a segurança, garantir conformidade e otimizar custos.
75%

redução no tempo do help desk com questões de senha

 5 dias

ciclo de integração/desligamento reduzido para 1 dia

 80%

adoção da plataforma de identidade de autoatendimento por grande parte da equipe

 100%

Cobertura de MFA para ações sensíveis

 
Automatizando a integração e fortalecendo a autenticação

O Askari Bank colaborou com a Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), um IBM Business Partner, para implementar uma solução moderna de gerenciamento de identidade e acesso que atendesse tanto às metas operacionais quanto às exigências de conformidade.

A SPS projetou e implementou o framework da solução — automatizando os fluxos de trabalho de integração e desligamento para reduzir drasticamente o esforço manual e o tempo de provisionamento. Também foi implementado um sistema de redefinição de senha de autoatendimento, que permitiu aos usuários gerenciar suas próprias credenciais, reduzindo substancialmente o volume de chamadas para o help desk.

O Askari Bank fortaleceu a segurança eliminando o envio de senhas em texto simples e introduzindo autenticação multifator (MFA) com o IBM® Verify. O banco utilizou o IBM Verify juntamente com as funcionalidades de automação fornecidas pela SPS para atender aos requisitos de conformidade do SBP, ao mesmo tempo em que proporcionava uma experiência de usuário segura e sem dificuldades.
Mais eficiência, segurança reforçada e experiência fluida

Em parceria com a Software Productivity Strategists (SPS), o Askari Bank implementou o IBM Verify como a base de sua plataforma moderna de gerenciamento de acesso e identidade (IAM). Os principais resultados incluem:

  • Fluxos de trabalho de integração/desligamento automatizados e integrados aos sistemas de RH, reduzindo o tempo de ciclo de cinco dias para um dia — tornando o Askari Bank a primeira instituição financeira do Paquistão a alcançar automação digital na integração e desligamento
  • Redução de 75% no tempo gasto pelo help desk com problemas relacionados a senha
  • Adoção de 80% da equipe à plataforma de identidade de autoatendimento
  • Autenticação multifator (MFA) aplicada com 100% de cobertura para ações sensíveis
  • Logon único (SSO) implementado em 36 aplicações bancárias, incluindo core banking e aplicações corporativas — outro feito inédito para instituições financeiras no Paquistão
  • Prevenção de senhas fracas ou baseadas em dicionário para mitigar ataques de força bruta e ataques de dicionário
  • Automação baseada em agentes com o MYID Autopilot, oferecendo:
    • Tempo médio de resolução (MTTR) em segundos com modelo híbrido (com supervisão humana) ou redefinição automática de senha por agente
    • Redução da carga de trabalho do centro de operações de segurança (SOC) devido à diminuição de tickets e escalonamentos
    • Prevenção mais robusta de violações, limitando o movimento lateral
    • Melhoria da experiência do usuário com recuperação de autoatendimento e downtime mínimo
  • Conformidade aprimorada com as regulamentações do SBP e fortalecimento da resiliência cibernética

Com a implementação do IBM Verify em parceria com a SPS, o Askari Bank melhorou significativamente a eficiência de seu IAM, fortaleceu sua postura de segurança e alcançou conformidade total com os requisitos do SBP.

Sobre o Askari Bank Limited

O Askari Bank Limited é um banco com sede no Paquistão, incorporado em 1991, que oferece serviços bancários convencionais e islâmicos por meio de uma ampla rede de agências, caixas eletrônicos e um centro de atendimento dedicado. O banco atende clientes individuais e comerciais e é reconhecido pelo foco em inovação tecnológica e produtos financeiros compatíveis com a Shariah. Ele é listado na Bolsa de Valores do Paquistão e opera sob a estrutura da Fauji Foundation.
Sobre a Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)

A Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) é uma IBM Business Partner com sede em Rockville, Maryland, e escritórios em Islamabad, Paquistão. A SPS desenvolve soluções específicas para o setor com o uso de IA e nuvem. Como inovadora de nível corporativo e criadora de soluções com expertise em todas as fases de design, desenvolvimento, implementação e segurança de produtos, a SPS ajuda seus clientes a criar e proteger aplicações. Suas equipes de desenvolvimento, qualidade, cibersegurança, treinamento, operações, monitoramento e suporte atuam em conjunto para criar sistemas seguros, escaláveis e de alto desempenho.

 Componente da solução IBM Verify
Experiências digitais seguras com o IBM Verify

Ofereça acesso seguro e sem fricção para seus clientes e força de trabalho com a solução de última geração da IBM para gerenciamento de identidade e acesso.

