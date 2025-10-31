O Askari Bank colaborou com a Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), um IBM Business Partner, para implementar uma solução moderna de gerenciamento de identidade e acesso que atendesse tanto às metas operacionais quanto às exigências de conformidade.

A SPS projetou e implementou o framework da solução — automatizando os fluxos de trabalho de integração e desligamento para reduzir drasticamente o esforço manual e o tempo de provisionamento. Também foi implementado um sistema de redefinição de senha de autoatendimento, que permitiu aos usuários gerenciar suas próprias credenciais, reduzindo substancialmente o volume de chamadas para o help desk.

O Askari Bank fortaleceu a segurança eliminando o envio de senhas em texto simples e introduzindo autenticação multifator (MFA) com o IBM® Verify. O banco utilizou o IBM Verify juntamente com as funcionalidades de automação fornecidas pela SPS para atender aos requisitos de conformidade do SBP, ao mesmo tempo em que proporcionava uma experiência de usuário segura e sem dificuldades.