Como a Ascendum Portugal fez parceria com a IBM e a Blue Chip para ganhar agilidade com o IBM Power Virtual Server
A Ascendum Portugal atua em um mercado altamente competitivo de distribuição de equipamentos e maquinário industrial, onde a confiabilidade operacional continua essencial, mas já não basta por si só. À medida que o negócio se expandia e as expectativas dos clientes evoluíam, a empresa reconheceu a necessidade de sustentar o crescimento com mais agilidade e eficiência.
Essa evolução marcou uma nova fase para a organização. A questão já não era simplesmente se os sistemas eram confiáveis, mas se a Ascendum Portugal conseguiria se manter ágil sem prejudicar o que já funcionava. A confiabilidade já havia sido dominada; a adaptabilidade era agora o diferencial.
Manter a competitividade, portanto, exigia mais do que ajustes incrementais. A Ascendum Portugal precisava complementar sua sólida base tecnológica com um modelo operacional mais enxuto e voltado para o futuro. Os processos internos precisavam ser mapeados, otimizados e cada vez mais digitalizados, enquanto a plataforma tecnológica precisava sustentar tanto a estabilidade quanto a inovação. Sem uma estratégia clara para evoluir sua infraestrutura, a empresa corria o risco de maior atrito operacional, respostas mais lentas às mudanças do mercado e restrições ao crescimento futuro.
O desafio era estratégico, e não corretivo: como modernizar de forma seletiva, fortalecendo a capacidade da organização de evoluir e, ao mesmo tempo, preservando a estabilidade como um requisito inegociável. Foi aí que a IBM entrou em cena.
O IBM Power tem sido a espinha dorsal do negócio principal da organização por mais de duas décadas. Escolhida originalmente por sua robustez, a plataforma permaneceu central graças à sua capacidade de evoluir no ritmo das mudanças nas necessidades do negócio.
Essa relação de longa data moldou a abordagem da empresa em relação à transformação. Em vez de abandonar uma base confiável, a equipe optou por construir sobre ela, ampliando o que já funcionava para atender a novos requisitos e mantendo a continuidade das operações centrais.
Como parte dessa estratégia, uma nova unidade de negócios estrategicamente relevante foi migrada para o IBM Cloud, estendendo o ambiente IBM Power existente ao IBM Power Virtual Server. Como explica Pedro Menezes, Diretor Executivo de TI da Ascendum Portugal: “A IBM faz parte da nossa base tecnológica há mais de 20 anos. Com o IBM Power Virtual Server, conseguimos proteger a estabilidade dos nossos sistemas centrais ao mesmo tempo em que evoluímos para atender às demandas futuras do negócio.”
A implementação foi conduzida em estreita colaboração com a Blue Chip Portugal, uma IBM Gold Partner. Trabalhando em conjunto, as equipes simplificaram o gerenciamento da infraestrutura, otimizaram os processos de manutenção e reduziram a complexidade operacional, viabilizando um ambiente híbrido mais integrado e fácil de gerenciar.
Ao combinar a estabilidade do IBM Power Virtual Server com a escalabilidade e os recursos avançados da IBM Cloud, a organização estabeleceu uma base tecnológica mais adaptável.Essa mudança transformou a forma de gerenciar as operações e de a Ascendum Portugal se preparar para o que vem a seguir.
Além das considerações financeiras, a transformação remodelou as operações do dia a dia. A manutenção da infraestrutura tornou-se mais fácil de gerenciar por meio da parceria com a Blue Chip Portugal, a confiabilidade dos sistemas melhorou e a organização ganhou mais visibilidade e controle sobre seu cenário de TI. Como resume Cláudia Vieira, especialista de vendas na Blue Chip Portugal: "Nosso foco com a Ascendum Portugal foi simplificar o cenário tecnológico, garantindo ao mesmo tempo governança sólida, resiliência e facilidade de gerenciamento. Este projeto mostra como a estreita colaboração e a tecnologia da IBM podem gerar valor de negócio de longo prazo."
Hoje, a Ascendum Portugal opera com mais confiança em seu ambiente tecnológico. A organização está mais bem posicionada para escalar, responder mais rapidamente às demandas do mercado e tomar decisões fundamentadas, fortalecendo sua posição competitiva em um ambiente cada vez mais exigente.
A Ascendum Portugal faz parte de um grupo global que oferece recursos de distribuição e serviço para equipamentos e maquinário industrial. A empresa é reconhecida por sua disciplina operacional, expertise técnica e parcerias de longo prazo com clientes de diversos setores.
A Bluechip Portugal é uma IBM Gold Partner que fornece serviços de infraestrutura, nuvem e segurança a organizações que operam ambientes de TI críticos. Com forte foco em suporte personalizado, a empresa ajuda organizações a simplificar as operações de tecnologia, gerenciar a TI com mais eficácia e proteger seus ativos digitais, alinhando as soluções técnicas aos objetivos de negócio e às necessidades orçamentárias.
O IBM Power Virtual Server dá suporte a organizações que executam cargas de trabalho críticas para o negócio, que exigem estabilidade, controle e continuidade operacional. Ele fornece uma base flexível para apoiar as necessidades em evolução do negócio, mantendo ao mesmo tempo as características das quais as organizações dependem para executar sistemas centrais com confiança.
© Copyright IBM Corporation, junho de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e IBM Power, IBM Power Virtual Server e IBM Cloud são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.