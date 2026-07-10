A Ascendum Portugal atua em um mercado altamente competitivo de distribuição de equipamentos e maquinário industrial, onde a confiabilidade operacional continua essencial, mas já não basta por si só. À medida que o negócio se expandia e as expectativas dos clientes evoluíam, a empresa reconheceu a necessidade de sustentar o crescimento com mais agilidade e eficiência.

Essa evolução marcou uma nova fase para a organização. A questão já não era simplesmente se os sistemas eram confiáveis, mas se a Ascendum Portugal conseguiria se manter ágil sem prejudicar o que já funcionava. A confiabilidade já havia sido dominada; a adaptabilidade era agora o diferencial.

Manter a competitividade, portanto, exigia mais do que ajustes incrementais. A Ascendum Portugal precisava complementar sua sólida base tecnológica com um modelo operacional mais enxuto e voltado para o futuro. Os processos internos precisavam ser mapeados, otimizados e cada vez mais digitalizados, enquanto a plataforma tecnológica precisava sustentar tanto a estabilidade quanto a inovação. Sem uma estratégia clara para evoluir sua infraestrutura, a empresa corria o risco de maior atrito operacional, respostas mais lentas às mudanças do mercado e restrições ao crescimento futuro.

O desafio era estratégico, e não corretivo: como modernizar de forma seletiva, fortalecendo a capacidade da organização de evoluir e, ao mesmo tempo, preservando a estabilidade como um requisito inegociável. Foi aí que a IBM entrou em cena.