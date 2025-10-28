A API Holdings Limited (API), a empresa controladora por trás das principais marcas digitais do setor de saúde, como PharmEasy, Thyrocare e Retailio, desempenha um papel crítico na prestação de serviços de saúde a milhões de consumidores e empresas em toda a Índia. À medida que a organização expandiu suas operações e diversificou suas ofertas, o cenário de aplicações da API, construído sobre uma arquitetura dinâmica de microsserviços, tornou-se cada vez mais complexo.

Manter o desempenho, a disponibilidade e a agilidade em todo esse ambiente exigiu maior visibilidade, respostas mais rápidas a incidentes e gerenciamento proativo. Para viabilizar a continuidade de negócios e oferecer experiências fluidas ao cliente, a API precisava de uma solução avançada de observabilidade que conseguisse monitorar seu stack de tecnologia de ponta a ponta e em tempo real, além de permitir que as equipes de engenharia agissem de forma rápida e decisiva.