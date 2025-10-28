Com observabilidade impulsionada por IA, a API Holdings (empresa por trás da PharmEasy, Thyrocare e Retailio) melhora o tempo de atividade, acelera a inovação e melhora a eficiência dos desenvolvedores
A API Holdings Limited (API), a empresa controladora por trás das principais marcas digitais do setor de saúde, como PharmEasy, Thyrocare e Retailio, desempenha um papel crítico na prestação de serviços de saúde a milhões de consumidores e empresas em toda a Índia. À medida que a organização expandiu suas operações e diversificou suas ofertas, o cenário de aplicações da API, construído sobre uma arquitetura dinâmica de microsserviços, tornou-se cada vez mais complexo.
Manter o desempenho, a disponibilidade e a agilidade em todo esse ambiente exigiu maior visibilidade, respostas mais rápidas a incidentes e gerenciamento proativo. Para viabilizar a continuidade de negócios e oferecer experiências fluidas ao cliente, a API precisava de uma solução avançada de observabilidade que conseguisse monitorar seu stack de tecnologia de ponta a ponta e em tempo real, além de permitir que as equipes de engenharia agissem de forma rápida e decisiva.
Para atender a essas necessidades, a API colaborou com a IBM para implementar o IBM® Instana Observability, uma plataforma de observabilidade impulsionada por IA. A API implementou o IBM Instana em seus negócios principais, adquirindo visibilidade full stack e em tempo real sobre seus sistemas distribuídos.
A interface fácil de usar da plataforma, combinada com alertas automatizados e análise rápida da causa raiz (RCA), transformou a maneira como as equipes de engenharia da API gerenciam as operações e os incidentes do sistema. Integrado sem dificuldades com as ferramentas de colaboração e automação existentes, o Instana agora funciona como a central de comando de gerenciamento de incidentes da organização, aumentando a confiabilidade e a agilidade.
Essa mudança permitiu que as equipes se concentrassem na inovação e, ao mesmo tempo, garantissem serviços de saúde digitais ininterruptos para os clientes.
Desde a implementação do Instana, a API reduziu o tempo médio de resolução (MTTR) de problemas do sistema em até 30%, melhorando significativamente o tempo de atividade das aplicações e a experiência do usuário. As equipes de desenvolvimento agora têm mais disponibilidade para se concentrar na criação e no lançamento mais rápido de novos serviços, contribuindo diretamente para o crescimento dos negócios da API.
Com a observabilidade agora incorporada em suas operações, a API tem uma base escalável para viabilizar sua futura expansão e estratégia digital em evolução. A colaboração com a IBM não só fortaleceu a resiliência operacional da API, mas também reforçou sua capacidade de inovar com confiança no acelerado setor de saúde digital.
A API Holdings Limited, fundada em 2019, é a principal plataforma digital de saúde da Índia, operando um ecossistema abrangente que lida com diversas necessidades de saúde. O portfólio da empresa inclui marcas conhecidas, como PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio e Aknamed. Sob essas marcas, a API oferece uma variedade de serviços, incluindo entrega em domicílio de medicamentos prescritos e sem receita médica, teleconsultas e exames de diagnóstico. A missão da empresa é tornar a saúde de qualidade acessível e com baixo custo em toda a Índia, por meio da integração da tecnologia com os serviços de saúde.
