Com a parceria da IBM estabelecida, any.cloud fez a transição com sucesso da manutenção de sua própria infraestrutura para a oferta de seus serviços no IBM Cloud. Hoje, any.cloud fornece ambientes inteiros para backup, recuperação de desastres e aplicativos de 60 data centers IBM Cloud em todo o mundo.

A mudança para a IBM Cloud deu à any.cloud a liberdade de se concentrar na inovação, na satisfação do cliente e no crescimento dos negócios. "Com o IBM Cloud, é muito fácil para nós expandirmos", observa Elveng. "Não precisamos mais fazer todo o trabalho manual. Não precisamos considerar o tempo de atividade, a disponibilidade e como construir a infraestrutura. A IBM oferece tudo isso. Podemos nos concentrar em nossos clientes, em nossa experiência e no que fazemos de melhor, que são os serviços que oferecemos por meio do IBM Cloud."

A empresa usa IBM Cloud Bare Metal Servers para apoiar a continuidade dos negócios e a tecnologia IBM Cloud Object Storage como seu serviço de armazenamento de dados não estruturados. Em maio de 2019, a any.cloud lançou o ReTrust, um novo serviço de inteligência de detecção e identidade baseado na tecnologia IBM Trusteer Rapport® . A ReTrust expande a plataforma Trusteer além do setor bancário, para que outros tipos de empresas possam proteger seus ativos e clientes online. A inovação dessa solução foi tão inovadora que a IBM premiou a any.cloud com o "Prêmio de Provedor de Serviços de Tecnologia" do ano de 2019.