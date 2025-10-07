Ao procurar suporte para atender ao mandato regulatório, o anb recorreu ao seu parceiro de confiança, a ejada Systems .

"A ejada é uma excelente parceira de tecnologia para nós há muito tempo", diz Inayat. "Podemos ligar para eles a qualquer hora da noite e eles estarão lá para nos ajudar. Então, quando se tratava desse projeto urgente, sabíamos que podíamos confiar neles para entregar".

Apoiada em seu amplo conhecimento e compreensão do framework de contra-fraude SAMA, bem como décadas de experiência ajudando os clientes a alcançar a conformidade, a ejada realizou uma demonstração da solução IBM® Safer Payments. O Safer Payments é uma solução de prevenção de fraudes financeiras enriquecida por IA e oferece um único painel de controle para monitorar fraudes em todos os canais de pagamento, incluindo processamento com cartão, banco móvel e métodos alternativos de pagamento.

O banco ficou impressionado com a facilidade do uso da solução Safer Payments e com a forma como ela capacita os usuários corporativos a criar novos modelos de decisão sem depender de equipes de dados e TI. Outro fator considerável na decisão sobre Safer Payments foi flexibilidade tecnológica da plataforma.

"O IBM Safer Payments nos ajuda a nos prepararmos para o futuro", comenta Inayat. "À medida que evoluímos e novas tecnologias aparecem no mercado, esperamos poder integrá-las à solução perfeitamente".

Trabalhando com a ejada e a IBM, o anb implementou e configurou com sucesso o Safer Payments em 90 dias. Inayat diz: "Esse não tem sido um caminho fácil, todas as partes da empresa tiveram que se unir para implementar a solução. Mas com o apoio da ejada e da IBM, conseguimos que isso acontecesse em um prazo sem precedentes”.

Com base em sua profunda experiência no gerenciamento de arquiteturas bancárias complexas e projetos de integração, a ejada entregou rapidamente integração em vários canais digitais, ajudando o anb a obter uma visão unificada do comportamento do cliente. A ejada também ajudou a anb a maximizar o valor da Safer Payments, configurando a plataforma para entregar relatórios de conformidade ao SAMA.