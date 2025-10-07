Arab National Bank, ejada Systems e IBM
O surgimento do banco digital e do comércio eletrônico não apenas levou a uma grande conveniência para os clientes, mas também abriu as portas para novas ameaças. Os fraudadores agora procuram fazer exploração dos canais digitais e ficou mais difícil rastrear fraudes financeiras. Para combater essa nova onda de crimes financeiros, a Autoridade Monetária da Arábia Saudita (SAMA), o banco central do Reino da Arábia Saudita, emitiu um conjunto de diretrizes chamado Estrutura de Combate à Fraude. Essa estrutura exige que os bancos do reino adotem medidas robustas de detecção de fraudes e prevenção para transações em dinheiro e sem dinheiro.
Para cumprir as novas regulamentações, o Arab National Bank (anb) decidiu aprimorar seus recursos de detecção de fraude. Embora o banco já tivesse medidas antifraude, não contava com uma gama completa de recursos de detecção de fraudes, o que levou à redução da produtividade de sua equipe de conformidade.
Khurram Inayat, gerente de portfólio do anb, diz: "Tínhamos apenas uma capacidade limitada de realizar análises abrangentes das jornadas dos clientes em vários canais digitais. Sempre que ocorria uma fraude, nossa equipe de conformidade tinha que passar muitas horas extraindo dados e descobrindo como e por que isso acontecia".
O anb decidiu transformar sua abordagem à prevenção de fraudes financeiras com uma solução que apresentaria uma visão geral unificada e controle sobre todas as transações.
Ao procurar suporte para atender ao mandato regulatório, o anb recorreu ao seu parceiro de confiança, a ejada Systems .
"A ejada é uma excelente parceira de tecnologia para nós há muito tempo", diz Inayat. "Podemos ligar para eles a qualquer hora da noite e eles estarão lá para nos ajudar. Então, quando se tratava desse projeto urgente, sabíamos que podíamos confiar neles para entregar".
Apoiada em seu amplo conhecimento e compreensão do framework de contra-fraude SAMA, bem como décadas de experiência ajudando os clientes a alcançar a conformidade, a ejada realizou uma demonstração da solução IBM® Safer Payments. O Safer Payments é uma solução de prevenção de fraudes financeiras enriquecida por IA e oferece um único painel de controle para monitorar fraudes em todos os canais de pagamento, incluindo processamento com cartão, banco móvel e métodos alternativos de pagamento.
O banco ficou impressionado com a facilidade do uso da solução Safer Payments e com a forma como ela capacita os usuários corporativos a criar novos modelos de decisão sem depender de equipes de dados e TI. Outro fator considerável na decisão sobre Safer Payments foi flexibilidade tecnológica da plataforma.
"O IBM Safer Payments nos ajuda a nos prepararmos para o futuro", comenta Inayat. "À medida que evoluímos e novas tecnologias aparecem no mercado, esperamos poder integrá-las à solução perfeitamente".
Trabalhando com a ejada e a IBM, o anb implementou e configurou com sucesso o Safer Payments em 90 dias. Inayat diz: "Esse não tem sido um caminho fácil, todas as partes da empresa tiveram que se unir para implementar a solução. Mas com o apoio da ejada e da IBM, conseguimos que isso acontecesse em um prazo sem precedentes”.
Com base em sua profunda experiência no gerenciamento de arquiteturas bancárias complexas e projetos de integração, a ejada entregou rapidamente integração em vários canais digitais, ajudando o anb a obter uma visão unificada do comportamento do cliente. A ejada também ajudou a anb a maximizar o valor da Safer Payments, configurando a plataforma para entregar relatórios de conformidade ao SAMA.
Com o IBM Safer Payments e a parceria da ejada com o apoio à transformação de detecção de fraude do anb, o banco está atendendo facilmente aos requisitos regulatórios, aprimorando as jornadas dos clientes e evitando perdas financeiras para milhões de pessoas.
Os modelos de decisão do anb pausam automaticamente as transações suspeitas, dando à unidade de negócios de fraude tempo para se conectar com os clientes e verificar se a transação é legítima. Desde a implementação da nova solução, o anb registrou uma redução considerável nos incidentes de fraude, especialmente nas transações relacionadas ao comércio eletrônico.
"O IBM Safer Payments oferece uma velocidade excepcional, tomando decisões em menos de dez milissegundos", diz Inayat. "Isso nos dá espaço para renovar os problemas de forma eficaz e disponibilizar o melhor suporte aos nossos clientes".
Ao mesmo tempo, impedindo a fraude antes que ela possa ocorrer, o banco melhorou a eficiência operacional, passando menos tempo na análise de casos de fraude quando eles acontecem.
"O IBM Safer Payments realmente se tornou um aplicativo central no anb", conclui Inayat. “Estamos ansiosos para introduzir melhorias adicionais em nosso processo de prevenção de fraude junto com a IBM e ejada”.
Fundado em 1979, o Arab National Bank (anb) é um dos maiores bancos do Oriente Médio. Com sede em Riyadh, o anb opera 156 filiais em todo o Reino da Arábia Saudita e uma filial internacional em Londres, Reino Unido.
A ejada tem sido uma parceira de tecnologia confiável e de missão crítica para governos e empresas de primeira linha em toda a região MENA por quase 20 anos. Com um portfólio de soluções de ponta para auxiliar na transformação digital, a ejada oferece uma ampla gama de serviços em vários setores empresariais prósperos. Com o apoio de uma vasta experiência adquirida ao longo de décadas, a ejada é composta por um grupo de liderança executiva altamente experiente e mais de 3.500 funcionários.
Antecipe-se aos fraudadores financeiros com a prevenção de fraudes em tempo real do IBM Safer Payments.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM e o logotipo IBM são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.
Nenhum sistema ou produto de TI deve ser considerado completamente seguro e nenhum produto, serviço ou medida de segurança será completamente eficaz em impedir o uso ou acesso indevido.A IBM não garante que quaisquer sistemas, produtos ou serviços sejam imunes ou tornem sua empresa imune a condutas maliciosas ou ilegais de terceiros.
O cliente é responsável por garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentações aplicáveis. A IBM não oferece orientação jurídica, nem tampouco declara nem garante que seus serviços ou produtos garantirão que o cliente estará em conformidade com qualquer lei ou regulamentação.