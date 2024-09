The American University in Cairo

Costumava levar semanas da AUC e uma imensa quantidade de intervenção manual para extrair resultados dos dados. Agora, leva apenas alguns minutos. Os dados não estão mais dispersos em vários silos de dados. As soluções Cognos Analytics e Db2 Warehouse on Cloud eliminaram os diversos sistemas destacados para que a AUC pudesse utilizar uma plataforma de análise rápida e abrangente.

Embora o BI seja uma longa jornada para a AUC, o começo foi intenso e promissor. A mudança foi celebrada e reconhecida por muitos no campus. Não só abordou a necessidade de uma infraestrutura eficaz para apoiar o processo de tomada de decisão, mas também teve vários efeitos indiretos sobre o desempenho de várias unidades no campus.

Os primeiros resultados de BI incluíram uma mudança gradual da cultura organizacional para um processo de tomada de decisão mais baseado em evidências; uma melhoria da qualidade e da governança dos dados e uma diminuição do efeito dos silos com mais transparência incorporada; uma transformação da universidade em seu núcleo e uma ênfase na necessidade de mudança; e aumento da confiança e alinhamento em todos os níveis de gestão com a criação de um ponto de verdade que consolidasse as visões da universidade e direcionasse a ação comum.

Fundamentalmente, a implementação bem-sucedida do BI na AUC desempenhou um papel significativo na transformação de uma universidade de 100 anos para tornar-se uma instituição de ensino superior mais proativa e moderna em todos os aspectos de sua gestão e operação.

As partes interessadas podem participar de reuniões, discutir, rever dados e tomar imediatamente decisões informadas com base em informações quantitativas, em vez de confiarem em conjecturas. "Ter informações disponíveis como parte do processo decisório deixa tudo claro, e você não precisa mais de longas discussões ou debates sobre o que as pessoas pensam", explica Megahed. “É apenas um fato. Não questionamos mais ou pedimos ou sugerimos, tudo está lá.” Os participantes podem entrar em qualquer discussão com fatos prontamente disponíveis, em vez de teorias e opiniões, e decidir sem esperar. As partes interessadas agora podem ser proativas em vez de reativas, o que apoia uma educação de maior qualidade.

A nova infraestrutura de dados traz ainda outro benefício comercial para a AUC. A universidade pode usar essa nova solução para obter mais do que apenas estatísticas acadêmicas; agora, ela pode explorar as redes de mídia social para reunir conhecimentos sobre seus ex-alunos. A AUC não depende mais apenas de informações de alunos, professores e ex-alunos de seu conjunto de dados. A universidade está de olho no futuro e aplicando o alcance adicional de redes sociais, big data, IA e Internet das Coisas (IoT).