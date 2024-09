A capacidade de analisar dados de diversas fontes e obter insights rapidamente permitiu que a Allegiant Travel passasse de uma empresa que organizava passagens aéreas para uma empresa que oferecesse as melhores férias. Com a implementação do IBM POWER8, DB2 e IBM FlashSystem, a Allegiant Air obteve ganhos significativos em desempenho, escalabilidade e resiliência e com custos reduzidos:

Redução de USD 1,2M nos custos de licenciamento de software

Redução de 50% no tempo de backup

O tempo de execução de alguns relatórios caiu de 6 horas para menos de 15 minutos