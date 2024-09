Akropolis decentralised ltd.

Ao investigar opções de plataforma em nuvem, a equipe da Akropolis inicialmente não considerou a IBM. Na verdade, quando um membro da equipe sugeriu a IBM, Andrianova e outros não a viram como um ajuste.

"Continuamos dizendo: "Somos uma startup. A IBM trabalha com clientes corporativos. Qual é o ponto?" diz Andrianova. Mas ao se encontrar com a IBM, a equipe da Akropolis passou a ver as coisas de maneira diferente. "Ficamos satisfeitos em descobrir que a IBM realmente trabalha com startups, oferecendo designs flexíveis e escaláveis o suficiente para acomodar empresas jovens e seus ciclos de vendas de produtos."

Em última análise, a equipe selecionou a IBM para desenvolver sua nova infraestrutura de nuvem pública. A solução consiste no IBM Cloud e seus containers e segurança, além do IBM Cloud Functions e DevOps.

Vários fatores contribuíram para a escolha da IBM em relação aos concorrentes. Além do suporte a startups da IBM, o nome IBM foi uma bênção para uma empresa em desenvolvimento que desejava estabelecer confiança com acionistas e potenciais clientes.

A economia também pesou na decisão. Ao contrário de muitas outras empresas, a IBM não cobra dos clientes pelo tráfego interno. Esse recurso é particularmente vital para o blockchain devido ao grande número de mudanças que ocorrem dentro da rede do data center. Além disso, a IBM inclui uma quantidade suficiente de suporte com a solução para que os clientes mantenham um ambiente de produção empresarial na nuvem sem incorrer em custos adicionais.

As características ricas em segurança fornecidas pela IBM também foram atraentes. A solução IBM Cloud possui uma arquitetura de rede tripla única, em que as redes pública, de gerenciamento e privada são separadas, portanto, não há risco de usuários de uma rede acessarem as outras. E, finalmente, a IBM tem a certificação Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) para demonstrar que atende aos padrões do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa, o que muitos concorrentes não têm.