Para concretizar sua visão para o varejo omnicanal, a AKIDS envolveu o parceiro de negócios da IBM BiLumina para implementar sua oferta única de ERP baseada no software IBM Db2.

“Rapidamente concluímos que o ERP BiLumina era a única opção que fazia sentido para nosso negócio”, diz Žaberl. “Tem um preço competitivo e é flexível o suficiente para se adaptar exatamente com as nossas necessidades. Assim que nos falamos com a equipe da BiLumina, reconhecemos que sua forma de trabalhar está alinhada com a nossa. Seus principais pontos fortes são a capacidade de ouvir e a proatividade em propor novos recursos e modificações que agregam valor. Desde que tomamos nossa decisão, não nos arrependemos nem uma vez.”

A AKIDS se uniu à BiLumina para trazer mais de 500 processos de empresariais para a plataforma BiLumina, possibilitando níveis sem precedentes de automação e integração. Hoje, a empresa abriu lojas físicas e sites de e-commerce que atendem a Eslovênia, Croácia e Macedônia do Norte, e personalizou a solução ERP BiLumina para permitir processos padronizados personalizados quando necessário para mercados internacionais. Toda a lógica de negócios da BiLumina foi desenvolvida dentro do IBM Db2, o que garante tempos de resposta consistentemente curtos, mesmo durante períodos de pico de varejo.

"Trabalhando com a BiLumina, estamos conectando e automatizando todas as partes de nosso negócio”, explica Breskvar Tiller. “É difícil superestimar a escala da transformação. Veja nossos armazéns, por exemplo. Antes, tudo era manual. Agora, o gerenciamento de armazéns é 100% automatizado, desde o pedido até a entrega, exceto para a separação física das mercadorias. Eles são tão avançados que regularmente recebemos pedidos para vê-los em ação.”

Com a ajuda da BiLumina, a AKIDS agora tem visibilidade em tempo real dos insights críticos de negócios, incluindo níveis de estoque. Usando essas informações, a empresa pode evitar situações de falta de estoque tanto na loja física quanto on-line.

Equipado com os novos recursos digitais, o AKIDS agora está migrando para um modelo de entrega omnicanal. Žaberl detalha: “estamos oferecendo aos clientes a possibilidade para alternar entre canais on-line e lojas físicas em qualquer ponto de sua jornada de compras. Por exemplo, eles podem adicionar itens ao seu carrinho on-line, confirmar se estão disponíveis na loja mais próxima e concluir a compra pessoalmente. Uma vez na loja, eles têm a opção de finalizar seu carrinho de compras em seu dispositivo móvel ou usar o sistema POS [ponto de venda] da loja, que oferece uma variedade de opções de pagamento.”

A AKIDS está aproveitando seus novos recursos poderosos de ERP para transformar o modo que comercializa e vende para os clientes. Por meio de seu programa de fidelidade, a empresa oferece aos compradores fiéis a chance de acessar vendas e promoções exclusivas. Usando as ferramentas de segmentação do ERP BiLumina que são conectadas ao Facebook e Google Analytics, a AKIDS está direcionando suas atividades de marketing com base nas novidades, frequência e valor. O varejista também está implementando o IBM Cognos Analytics para conhecer a fundo seus dados e desbloquear novos insights.

“Se um cliente compra um carrinho de bebê em nossa loja, queremos garantir que ele não receba recomendações de compra de outro carrinho no próximo mês”, diz Breskvar Tiller. “Também queremos que nossas recomendações sejam ainda mais sofisticadas: por exemplo, fornecer ofertas direcionadas e apropriadas para a idade de cada membro do programa de fidelidade. O resultado são clientes mais satisfeitos, fiéis e um aumento nas vendas, uma situação em que todos saem ganhando. Podemos fazer tudo isso e muito mais no BiLumina. Agora, estamos aproveitando o Cognos Analytics para mergulhar ainda mais no que nossos clientes desejam.”

Trabalhando com a BiLumina, a AKIDS integra seus sistemas diretamente com fornecedores e prestadores de entrega. A BiLumina está desenvolvendo um portal B2B de fornecedores conforme as especificações da empresa, o que ajudará a AKIDS a expandir sua presença na Itália, Ucrânia e além. Breskvar Tiller acrescenta: “O portal de fornecedores B2B nos ajudará a capitalizar oportunidades de expansão. E a beleza de trabalhar com a BiLumina e sua maestria no IBM Db2 significa que sabemos que teremos uma solução funcionando em apenas alguns meses.”