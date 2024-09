A ABFRL viu melhorias drásticas no sistema com o IBM Sterling Order Management. A empresa ganhou um alto grau de escalabilidade com uma versão conteinerizada, recursos omnichannel e suporte para recursos de marketplace. A gigante do varejo agora pode rastrear e otimizar proativamente os níveis de estoque e identificar novas e eficientes opções de atendimento. Tendo obtido uma visão agregada, o distribuidor otimiza o inventário multiempresarial e melhora as decisões de promessas de pedidos e sourcing.

O Sterling também é usado pela equipe de atendimento ao cliente para rastrear pedidos para as operações da brand.com e do marketplace. O sistema gerencia e aciona reembolsos de forma contínua, sem falhas de acionamento de reembolso até o momento, e garante a sincronização precisa de dados com os sistemas ERP.

A empresa fornece estimativas de entrega precisas unificando cronogramas de produção, opções de sourcing e disponibilidade de inventário em várias entidades. Além disso, a solução Sterling Inventory Promising oferece maior visibilidade do inventário na listagem e na página de detalhes do produto (PDP), com datas de entrega precisas e o menor custo de serviço.