A Ctac percebeu que a infraestrutura do futuro provavelmente seria muito diferente. Ela usaria uma combinação de serviços em nuvem e aplicações no local, dependendo das necessidades dos seus clientes, seria capaz de se adaptar rapidamente às mudanças, seria altamente escalável e seria capaz de lidar com grandes picos de carga de trabalho em um curto prazo.



Com seu foco principal em soluções SAP, a Ctac decidiu buscar a configuração adequada para as principais cargas de trabalho dos clientes que permitiriam sinergias entre as cargas de trabalho tradicionais e as novas análises em tempo real da SAP em um único ambiente, utilizando seus recursos da maneira mais eficiente e flexível possível. Sendo assim, a Ctac optou por estabelecer e operar uma infraestrutura em nuvem capaz de hospedar todo o stack de software SAP, a nova plataforma SAP HANA (link externo ao site ibm.com).



Quando o SAP HANA para o IBM Power Systems se tornou disponível, a empresa decidiu implementar o cenário de TI necessário seguindo o conceito de integração personalizada de data center (TDI) do SAP com base em um servidor IBM® Power System E870 em conjunto com subsistemas de armazenamento IBM certificados pela TDI. Essa solução foi projetada para lidar com big data em um ambiente resiliente. A tecnologia de virtualização líder IBM® PowerVM e o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo ao site ibm.com) completam as camadas flexíveis do sistema, pois são necessárias para manter um ambiente de nuvem eficiente que hospeda vários sistemas SAP.



Hans Gootjes comenta: "Quando se trata de soluções TDI para SAP HANA, a IBM poderia fornecer uma arquitetura de sistema confiável que realmente funcionasse. Na verdade, ela até superou nossas expectativas e atendeu facilmente aos desafiadores requisitos de desempenho SAP para soluções SAP HANA personalizadas.



"Usamos a plataforma IBM POWER há muitos anos – valorizamos a confiabilidade e a estabilidade do IBM Power Systems. A maior parte dos nossos clientes requer que suas aplicações de negócios de missão crítica estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a plataforma IBM POWER nunca nos decepciona."



A Ctac conectou o servidor IBM Power System E870 a uma solução de armazenamento espelhada IBM® Storwize V7000. Para garantir o melhor desempenho em todos os sistemas SAP gerenciados, a Ctac conta com a tecnologia integrada IBM® Easy Tier. Ela migra automaticamente os dados acessados com mais frequência dos servidores de banco de dados SAP tradicionais baseados em disco para o armazenamento mais rápido disponível. Ao migrar dados frequentemente acessados de forma transparente de discos rígidos para discos sólidos, o IBM Easy Tier otimiza o desempenho do armazenamento com base no uso real dos dados, sem a necessidade de qualquer ajuste manual de armazenamento pelos administradores do sistema.



A empresa aproveita a replicação do armazenamento para proteger suas aplicações SAP. Além disso, a Ctac cria backups regulares usando o recurso IBM® FlashCopy dos seus sistemas de armazenamento.



Niek Verhaar confirma: "A execução do SAP HANA no IBM Power Systems nos fornece um ambiente altamente flexível, escalável e robusto. Planejamos executar milhares de sistemas SAP no servidor IBM Power System E870 – do SAP HANA via SAP Business Suite e do SAP Business Warehouse para as aplicações de ponta do SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA) (link externo ao site ibm.com) e aplicativos móveis SAP Fiori.



"A escolha de uma plataforma IBM POWER virtualizada em uma configuração TDI nos permite utilizar nossos recursos disponíveis de forma mais eficiente do que com uma combinação de banco de dados SAP consolidada e servidores de aplicações, além de dispositivos SAP HANA dedicados. Ao colocar servidores de aplicações e SAP HANA em um único servidor, também podemos aproveitar ao máximo a taxa de transferência agregada líder graças à alta largura de banda e ao design bem equilibrado do IBM Power System. Além disso, podemos operar servidores de aplicação e SAP HANA em uma única partição lógica, o que minimiza ainda mais a sobrecarga de administração."



Ao longo da implementação, a Ctac ficou muito satisfeita com a equipe da IBM. Léon van den Bogaert diz: "Todos, desde a pré-venda até os especialistas técnicos e toda a equipe da IBM envolvida no projeto, trabalharam muito bem em conjunto com nossa própria equipe, no local e fora dele. A IBM também forneceu informações muito úteis para a arquitetura da solução. Vemos como uma grande vantagem podermos aproveitar nossos anos de experiência com o IBM POWER para fornecer serviços de nuvem de última geração para nossos clientes."



Ao avaliar o potencial da plataforma SAP HANA, a Ctac também quer executar sua própria solução XV Retail no SAP HANA para permitir a análise em tempo real dos dados do ponto de venda.



A infraestrutura baseada em POWER8 recém-projetada se integra perfeitamente ao ambiente estabelecido de TI da Ctac que hospeda servidores de aplicações para as soluções executadas no SAP HANA e em vários outros ambientes SAP: a Ctac opera mais de uma dúzia de servidores IBM® Power System S824 e IBM® Power 750, com o armazenamento de dados sendo gerenciado por meio do IBM® Spectrum Virtualize em conjunto com os sistemas de armazenamento IBM® FlashSystem, IBM® Storwize V7000 e IBM® Storwize V5000. Para alguns clientes, a empresa usa o IBM® Spectrum Protect como solução central de backup.