Como meu amor pela programação me trouxe de volta à tecnologia

Eu sabia que precisava encontrar um caminho de volta para a indústria de tecnologia. Mal sabia eu que o programa Tech Re-Entry da IBM me possibilitaria voltar ao trabalho, dando o pontapé inicial e acelerando minha carreira, sem precisar recomeçar.

Na época, eu era co-presidente do grupo de estudos do ensino médio da minha filha com uma IBMista, Suparna. À medida que passávamos mais tempo juntas, ela aprendeu sobre minha paixão por programação e minha jornada na tecnologia. Um dia, eu estava falando com ela sobre minha empolgação em aprender outra linguagem de programação, GO-lang, porque era a ponte perfeita entre C e Java (C foi meu primeiro amor por linguagens de programação, enquanto Java foi a linguagem que passei a maior parte da minha carreira trabalhando).

Suparna sugeriu que eu investigasse o programa IBM Tech Re-Entry e, pouco depois, encontrei uma vaga dentro do programa que listava GO na descrição do trabalho. Eu dei o salto e me candidatei. Depois de passar pelo processo de aplicação e entrevista, me ofereceram uma vaga e voltei ao trabalho em janeiro de 2020!

Por meio do Tech Re-Entry pude interagir com novos IBMistas, encontrar mentores e participar de oportunidades de código aberto e patentes. Dentro da minha equipe, fui encorajada e motivada pelo meu gerente, que ouviu ativamente meus objetivos e aspirações de carreira e constantemente forneceu feedback para me ajudar a crescer. Eles dedicaram tempo para avaliar meus conhecimentos e fornecer oportunidades em que eu pudesse aprimorar minhas habilidades de programação.

Depois de passar algum tempo em minha primeira função, acabei percebendo que queria mudar para uma equipe diferente que se alinhasse melhor com meus objetivos de carreira futuros. Felizmente, e esta é outra razão pela qual eu amo ser uma IBMista, meu gerente apoiou e encorajou minha decisão e me ajudou na transição para minha nova função para garantir que eu começasse bem no primeiro dia!

Para ser honesta, quando decidi voltar ao trabalho, me preparei para a difícil escalada de voltar ao campo da tecnologia. Fiquei muito surpresa que o programa Tech Re-Entry da IBM não apenas facilitou a minha transição de volta, mas também me preparou para o sucesso e para continuar acelerando minha carreira e aprimorando minhas habilidades – tudo para me ajudar a alcançar meus objetivos e causar impacto para a IBM e para o mundo.

Meu conselho para aqueles que estão tentando voltar à indústria de tecnologia é: aumentar sua rede, reconhecer seu próprio talento, falar favoravelmente sobre suas realizações e frequentemente lembrar-se de que você acabará conseguindo a carreira que deseja!

O programa IBM Tech-Re-Entry está aberto a pessoas com uma pausa na carreira de mais de um ano e cujas habilidades correspondam às das posições anunciada.

