Uma Carreira de Dedicação e Transformação em IBM Consulting

Posso dizer que é uma mistura de satisfação profissional e pessoal. Tenho muito orgulho de trabalhar para esta empresa ética, que aplica ciência e tecnologia como catalisadores para a transformação dos negócios e da sociedade. A IBM é uma empresa que se preocupa com seus colaboradores, seu desenvolvimento, carreira e bem-estar, com uma agenda prioritária para diversidade e inclusão. Temos um mundo de oportunidades aqui, nos relacionamos com pessoas de todo o mundo e com diferentes culturas. Tudo isso me impulsionou a dedicar minha carreira profissional inteira à IBM.