A plataforma de IA da IBM

O IBM watsonx.ai fornece os recursos de gerenciamento do ciclo de vida de modelos, inferência de modelos e gerenciamento de política de acesso ao modelo do grupo de recursos de hospedagem de modelos. Para a inferência de modelos, o watsonx.ai oferece às empresas a capacidade de implementar modelos de IA como serviços REST usando uma API comum. Isso facilita a incorporação e o acesso a modelos nas aplicações por parte dos desenvolvedores de soluções de IA generativa, ao mesmo tempo que permite que cientistas de dados e engenheiros de IA atualizem os modelos ao longo do tempo sem afetar as aplicações consumidoras.

O watsonx.ai oferece espaços de implementação para lidar com os recursos de gerenciamento de políticas de acesso aos modelos. Os espaços de implementação são conjuntos de modelos, dados e ambientes implementáveis com acesso controlado que as empresas podem usar para gerenciar seus modelos de IA generativa e controlar o acesso a esses ativos.

Para o gerenciamento do ciclo de vida dos modelos, o watsonx.ai oferece às empresas a capacidade de implementar, atualizar e desativar ou excluir modelos ao longo do tempo.