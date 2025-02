Conversas com o agent assist

A arquitetura para conversação com o agent assist é mostrada no diagrama acima. As principais etapas do fluxo da arquitetura são:

Documentos corporativos, como manuais de produtos, documentos de dúvidas frequentes, materiais de oferta, prospectos, tíquetes de suporte resolvidos e outros, são ingeridos em uma instância do IBM® watsonx Discovery e preparados para pesquisa semântica.



Os usuários enviam solicitações, problemas ou perguntas por meio de uma interface no site da organização, em um aplicativo dedicado ou em outras plataformas. Essa interação é viabilizada pelo IBM® watsonx Assistant, que atua como a interface principal para interações via bate-papo.



No caso de solicitações que exigem a recuperação de dados dos documentos ou da base de conhecimento da organização, o IBM watsonx Discovery é usado para pesquisar e recuperar as passagens de informações mais relevantes para a solicitação do usuário.



O watsonx Assistant envia a solicitação do usuário e as informações relevantes recuperadas do watsonx Discovery para um grande modelo de linguagem (LLM) hospedado no watsonx.ai.



O LLM sintetiza a solicitação do usuário e as informações fornecidas junto com o conhecimento integrado do LLM, gerando uma resposta semelhante à humana que é enviada de volta ao watsonx.ai e que, após uma possível formatação e outros processamentos, é apresentada ao usuário.



Se o usuário não estiver satisfeito com a resposta gerada (p. ex., se a solicitação tiver muitas especificidades, for complexa ou exigir conhecimento específico), ele pode solicitar ao watsonx Assistant que encaminhe a chamada para um agente humano. Da mesma forma, as interações podem ser encaminhadas de forma automática se a resposta do LLM for detectada como de baixa confiança ou potencialmente ofensiva. Além disso, os usuários podem optar por interagir com um atendente humano a qualquer momento. O watsonx Assistant faz a transição tranquila da interação para um agente humano por meio do sistema de gerenciamento da central de contato da empresa.



Um agente humano, com acesso total ao histórico de conversas do watsonx Assistant, ajuda o usuário a resolver a solicitação, o problema ou a dúvida.