Data Lakehouse

Padrão de lakehouse 5: integração de dados do mainframe com o ecossistema analítico

Sincronize e incorpore os dados do Db2 for z/OS para a análise de dados do Lakehouse e execute análise em tempo real no mainframe com dados do VSAM e do Db2. A virtualização de dados sempre consultará os dados diretamente do mainframe com considerações adicionais de carga, enquanto o CDC capturará informações no formato iceberg com base na frequência definida pela administração (sem adicionar carga ao mainframe, mas também sem fornecer dados em tempo real).