Solução de produtos da IBM atualmente

O mapeamento atual do IBM watsonx.governance e as soluções do IBM OpenPages ao modelo conceitual são mostrados no diagrama abaixo. Os modelos de base executados no toolkit de ponta a ponta do watsonx.ai, no local, na infraestrutura baseada em nuvem, ou em plataformas de IA de terceiros, como o Amazon Sagemaker, são monitorados em tempo de execução pelo watsonx.governance. O watsonx.governance também oferece recursos para criar, atualizar e gerenciar cartões do modelo, conhecidos como Factsheets de IA, no watsonx.governance, além de capturar e gerar relatórios sobre métricas de desempenho do modelo. O módulo Model Risk Management do IBM OpenPages fornece os recursos de gerenciamento e geração de relatórios de risco e os recursos de gerenciamento de políticas de desenvolvimento e implementação de modelos, o Model Governance.