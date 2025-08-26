Cocrie com especialistas da IBM para resolver desafios de negócios com agilidade usando as tecnologias mais avançadas
No IBM Innovation Studio São Paulo, transformamos colaboração em ação. Por meio de engajamentos e workshops, trabalhamos com parceiros e clientes para acelerar o progresso de seus negócios.
Identifique desafios, descubra oportunidades, aborde problemas e implemente soluções em sessões de exploração de casos de uso, lideradas por especialistas da IBM com experiência prática.
Conte com especialistas para guiá-lo pelas tecnologias mais recentes da IBM e explicar como obter o máximo valor comercial de nossos produtos.
Nessas sessões colaborativas, apresente os principais pontos críticos do seu negócio à equipe de Enterprise Design Thinking da IBM e conheça as últimas oportunidades para superar desafios.
Encontre-se com especialistas da IBM que trazem diferentes perspectivas sobre como implementar ou expandir tecnologia em seu negócio. Temos uma variedade de oportunidades ao longo do ano para interagir com nossos clientes e parceiros de negócios em fóruns e cúpulas.
Ao trabalhar com nossa equipe, clientes e parceiros podem acelerar o tempo de entrada no mercado e minimizar incertezas na validação e nos custos de ideias de produtos. Além disso, nossos protótipos são escaláveis e reutilizáveis, acelerando projetos futuros.
Nossa equipe desenvolve demonstrações e ativos para mostrar o valor das tecnologias da IBM aplicadas a problemas reais de negócios dos clientes. Graças à nossa prototipagem rápida e de alta fidelidade, oferecemos soluções escaláveis para acelerar suas vendas.
Desenvolvemos soluções para os desafios de negócios dos clientes com protótipos, provas de conceito (POCs) e produtos mínimos viáveis (MVPs)
Veja maneiras tangíveis de aplicar tecnologia a casos de uso
Tenha uma visão direta dos benefícios das tecnologias da IBM por meio de experiências imersivas
Vamos inovar juntos. Nossos especialistas internos têm uma ampla gama de habilidades e talentos para ajudar. Pronto para impulsionar suas oportunidades no Innovation Studio? Entre em contato e agende seu evento.