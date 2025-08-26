IBM Innovation Studio São Paulo

Cocrie com especialistas da IBM para resolver desafios de negócios com agilidade usando as tecnologias mais avançadas
Acelere ideias, obtenha resultados

No IBM Innovation Studio São Paulo, transformamos colaboração em ação. Por meio de engajamentos e workshops, trabalhamos com parceiros e clientes para acelerar o progresso de seus negócios.

 
Soluções para todos os segmentos e áreas
Trabalhar com o ecosystem para recrutar novos parceiros
Acelerar o tempo de entrada no mercado dos parceiros
Promover o uso das plataformas e produtos da IBM

Experiências

Use cases exploration Technology briefing Co-creation Sessões com especialistas Benefits
Demonstrações e soluções

Nossa equipe desenvolve demonstrações e ativos para mostrar o valor das tecnologias da IBM aplicadas a problemas reais de negócios dos clientes. Graças à nossa prototipagem rápida e de alta fidelidade, oferecemos soluções escaláveis para acelerar suas vendas.

Soluções

Desenvolvemos soluções para os desafios de negócios dos clientes com protótipos, provas de conceito (POCs) e produtos mínimos viáveis (MVPs)

Demos

Veja maneiras tangíveis de aplicar tecnologia a casos de uso

Ativações

Tenha uma visão direta dos benefícios das tecnologias da IBM por meio de experiências imersivas

Explore o melhor da IBM com nossas soluções e experiências imersivas.

Conheça o nosso time

Vamos inovar juntos. Nossos especialistas internos têm uma ampla gama de habilidades e talentos para ajudar. Pronto para impulsionar suas oportunidades no Innovation Studio? Entre em contato e agende seu evento.

Eveline Guedes headshot for Sao Paulo Innovation Studio
Eveline Guedes, Studio Leader
Jose Alberto Barbosa headshot for Sao Paulo Innovation Studio
Jose Alberto Barbosa, Engagement Leader
Julia Guerreiro headshot for Sao Paulo Innovation Studio
Julia Guerreiro, Design & Strategy Engagement Leader
Livia Batista headshot for Sao Paulo Innovation Studio
Livia Batista, Design Intern