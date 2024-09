Em 2017, completamos 100 anos no Brasil. Em todo esse tempo, fomos movidos por um único e visionário propósito: a criação de soluções que resolvam problemas contemporâneos e favoreçam o progresso do país e da sociedade. De cartões perfurados, máquinas de escrever e computadores pessoais às cidades mais inteligentes, com sistemas mais eficientes de segurança pública, trânsito, educação e saúde. Nossa história sempre esteve atrelada à inovação e ao pioneirismo, a reinvenção faz parte do nosso DNA. Em 2015, promovemos a Era da Computação Cognitiva, onde sistemas começam a reproduzir a linguagem natural humana, extraindo conhecimento de grandes volumes de dados. Assim, o ser humano pode expandir exponencialmente seu potencial de conhecimento e desenvolver novas capacidades, nos impulsionando para um novo ciclo de inovação.