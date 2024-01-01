نسيج هوية مستقل
إنشاء نسيج هوية غير مرتبط بمنتج معين يساعد على تقليل تعقيد إدارة الهوية
تعرَّف على سبب تصنيف IBM كشركة رائدة احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
شخص يستخدم المصادقة الثنائية لبطاقة ائتمان على جهاز لوحي وكمبيوتر محمول
تبسيط الوصول الآمن باستخدام نسيج الهوية

مع تسارع وتيرة عمليات ترحيل البيانات إلى السحابة والتحول الرقمي، قد تجد المؤسسات نفسها غير مستعدة للعديد من تحديات الهوية الجديدة:

  • انتشار بيئات السحابة المتعددة، وكل منها يحتوي على حلول الهوية الخاصة به.
  • صوامع الهوية المجزأة وتعقيدات الأنظمة القديمة
  • عدم وجود رؤية في الوقت الفعلي لسلوكيات المستخدمين عبر مشهد الهوية

يُقدِّم IBM Verify الأُسس التي تمكِّن العملاء من إنشاء نسيج هوية فعَّال، يتضمن حلول IBM والحلول الحالية التي تقدِّمها الجهات الخارجية. ويساعدك البرنامج على:

  • تمديد آليات المصادقة الحديثة للتطبيقات التقليدية دون الحاجة إلى إجراء تغييرات في التعليمات البرمجية، ما يساعد على توفير تجربة مستخدم متسقة عبر جميع التطبيقات
  • التخلُّص من صوامع الهوية من خلال إنشاء دليل واحد وموثوق به
  • تحسين الوضع الأمني من خلال المصادقة القائمة على المخاطر السلوكية في الوقت الفعلي وتقييم المخاطر البيومترية
موجز تأثير EMA لعام 2024 في حل إدارة الهوية والوصول (IAM) من IBM
موجز الحل
كيفية حل تحديات الهوية الحالية باستخدام نسيج الهوية
تقرير تصنيف IBM كشركة رائدة في إدارة الهوية والوصول
تصنيف شركة IBM بأنها شركة رائدة في 4 فئات في تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء في Kuppingercole
تقرير Gartner الجديد: ما المقصود بنسيج البيانات؟ تعرَّف على الكيفية التي يُتيح نسيج الهوية من خلالها التحكم المستمر والرؤية الشاملة
أُسس النسيج
دليل موثوق به لا يعتمد على بائع معين التخلص من حالة انعزال بيانات الهوية في صوامع

يدمج IBM Verify Directory الدليل ويقدِّم مصدرًا موثوقًا به وحيدًا للحقائق، بالإضافة إلى الإدارة والتنفيذ، لاكتشاف المزيد من المعلومات، وحالات الاستخدام المفيدة، واكتشاف التهديدات، ما يُسهم في إنشاء حل فعَّال لنسيج الهوية. ويمكن أن يساعد ذلك على خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة وتقليل تقنية المعلومات الظلية.

استكشف Verify Directory عمليات التكامل دون تعليمات برمجية دمج التطبيقات بسلاسة في عمليات سير العمل الخاصة بالمصادقة الحديثة

يوفِّر IBM Application Gateway عمليات تكامل دون تعليمات برمجية، وهي تُتيح للتطبيقات التقليدية استخدام قدرات المصادقة المتقدمة، مثل مفاتيح المرور. ويُتيح هذا رؤية متكاملة لتدفقات المستخدمين عبر جميع التطبيقات، ما يساعد على تقليل المخاطر وتحسين الامتثال التنظيمي.

استكشف Application Gateway المصادقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكين المصادقة المستمرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصادقة الفورية المعتمدة على تقييم المخاطر

يوفِّر IBM Verify Trust طبقة أمان ديناميكية وقابلة للتكيف لأي حل حالي لإدارة الهوية والوصول. يوفِّر Verify Trust، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حماية دقيقة ومستمرّة قائمة على المخاطر ضد أحدث تقنيات الاستيلاء على الحسابات. وهو يجمع بين الذكاء العالمي، والقياسات البيومترية لسلوك المستخدمين، ونتائج المصادقة، وبيانات الشبكة، وتاريخ الحساب، ومجموعة واسعة من قدرات اكتشاف مخاطر الأجهزة.

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