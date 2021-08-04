ما هي إدارة المتطلبات؟

إدارة المتطلبات هي مجموعة من التقنيات لتوثيق المتطلبات، وتحليلها، وتحديد أولوياتها، والاتفاق عليها، بحيث يكون لدى الفرق الهندسية دائما المتطلبات الحالية والمعتمدة. تساعد المتطلبات الواضحة والموجزة والخالية من الأخطاء الفرق الهندسية على اكتشاف الأخطاء مبكرا، مما يقلل من تكلفة المشروع ومخاطره.
يتمثل الغرض من إدارة المتطلبات في ضمان تحقيق أهداف تطوير البرامج والمنتجات بنجاح. توفر إدارة المتطلبات طريقة لتجنب الأخطاء من خلال تتبع التغييرات في المتطلبات. تعزز هذه التقنية أيضًا التواصل مع الأطراف المعنية من بداية المشروع طوال دورة الحياة الهندسية.
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لا يغير إنترنت الأشياء (IoT) طريقة عمل المنتجات فحسب، بل يغير تصميمها وتطويرها أيضًا. أصبحت المنتجات تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، مع المزيد من أسطر التعليمات البرمجية والبرامج الإضافية- التي يسمح بعضها باتصال أكبر. من خلال إدارة المتطلبات، يمكنك التغلب على التعقيد والترابط الموجود في دورات الحياة الهندسية الحالية، مما يسهل تطوير المنتجات ويسرع عملية النشر.
وغالبًا ما يتم اعتبار المشكلات المتعلقة بإدارة المتطلبات من الأسباب الرئيسية لفشل المشاريع.
قد يؤدي عدم تحديد المتطلبات بشكل دقيق وكافٍ إلى توسع نطاق المشروع وتأخير التنفيذ وتجاوز التكاليف وانخفاض جودة المنتج، مما يجعله غير متوافق مع احتياجات العملاء ومتطلبات السلامة.
يعد وجود خطة واضحة لإدارة المتطلبات أمرا بالغ الأهمية لنجاح المشروع، حيث إنها تمكّن الفرق الهندسية من التحكم في النطاق وتوجيه دورة حياة تطوير المنتج. يوفر برنامج إدارة المتطلبات الأدوات اللازمة لك لتنفيذ هذه الخطة، مما يساعد على تقليل التكاليف وتسريع عملية التسويق وتحسين مراقبة الجودة.
خطة إدارة المتطلبات (RMP)
تساعد خطة إدارة المتطلبات (RMP) في شرح كيفية تلقي جميع المتطلبات وتحليلها وتوثيقها وإدارتها داخل المشروع. تغطي الخطة عادة كل شيء بدءا من جمع المعلومات الأولية للمشروع رفيع المستوى إلى متطلبات المنتج الأكثر تفصيلا التي يمكن جمعها طوال دورة حياة المشروع.
العناصر الرئيسية التي يجب تحديدها في خطة إدارة المتطلبات هي النظرة العامة للمشروع وعملية جمع المتطلبات والأدوار والمسؤوليات والأدوات وإمكانية التتبع.
عملية إدارة المتطلبات
عند البحث عن أدوات إدارة المتطلبات، هناك بعض السمات الرئيسية التي يجب البحث عنها.
تكمّل عملية إدارة المتطلبات النموذجية نموذج هندسة النظم V من خلال هذه الخطوات:
من خلال تنفيذ هذه الخطوات، تتمكن الفرق الهندسية من الاستفادة من التعقيدات الكامنة في تطوير المنتجات الذكية المتصلة. يساعدك استخدام حل إدارة المتطلبات على تبسيط العملية حتى تتمكن من تحسين سرعة وصولك إلى السوق وتوسيع نطاق فرصك مع تحسين الجودة.
إدارة المتطلبات الرقمية
تعد إدارة المتطلبات الرقمية طريقة مفيدة لالتقاط تغييرات المتطلبات وتتبعها وتحليلها وإدارتها. تضمن الإدارة الرقمية تتبع التغييرات في موقع آمن ومركزي وتسمح بتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق. تعمل زيادة الشفافية على تقليل تكرار العمل وتعزيز السرعة مع المساعدة في ضمان التزام المتطلبات بالمعايير والامتثال.
سمات المتطلبات
الشرط "الجيد" له خصائص معينة مثل:
وينبغي أيضًا تقييم مجموعات المتطلبات وينبغي أن تكون متسقة وغير زائدة عن الحاجة.
تتضمن بعض ميزات إدارة المتطلبات ما يلي:
عادةً ما يكون مدير المنتجات مسؤولاً عن تنسيق المتطلبات وتحديدها. ومع ذلك، يمكن لأي طرف معني إنشاء المتطلبات، بما في ذلك العملاء والشركاء والمبيعات والدعم والإدارة والهندسة والعمليات وأعضاء فريق المنتجات. يعد التواصل المستمر أمرًا ضروريًا للتأكد من أن الفريق الهندسي يفهم الأولويات المتغيرة.
يمكّنك برنامج إدارة المتطلبات الهندسية من التقاط التغييرات التي تطرأ على المتطلبات وتتبعها وتحليلها وإدارتها في موقع آمن ومركزي ويمكن الوصول إليه. يعمل هذا النهج على تعزيز التعاون وزيادة الشفافية وإمكانية التتبع وتقليل إعادة العمل وتوسيع قابلية الاستخدام. يعمل الحل الرقمي أيضًا على تعزيز مرونة المشروع مع تسهيل الالتزام بالمعايير والحفاظ على الامتثال للوائح.
هناك العديد من الميزات لاستخدام إدارة المتطلبات الرقمية:
تكون جودة منتجاتك بقدر جودة المتطلبات التي تدفعها. لكي يتمكن مهندسو الأنظمة من إدارة التعقيد المتزايد للمنتجات المتصلة، فإنهم بحاجة إلى رؤية أفضل للتغييرات، ومعارف أعمق للبيانات والأدوات المشتركة للتعاون العالمي.
ربط العناصر الفردية بحالات الاختبار للحصول على رؤية كاملة للتغييرات التي تحدث في المتطلبات الهندسية أثناء حدوثها. التقاط جميع التعليقات التوضيحية وحفظها وتسهيل الوصول إليها.
إدارة عملية الإصدار والمتغيرات بالكامل رقميًا أثناء مراقبة تقدم النظام من خلال لوحة معلومات مشتركة. تخزين البيانات في موقع مركزي وتقديمها في شكل مستند.
ادمج معايير ولوائح الصناعة في متطلباتك لتحقيق الامتثال في وقت مبكر. إن بناء الامتثال في دورة الحياة الهندسية الشاملة يجعل تحقيق الامتثال أقل تعقيدًا.
تبسيط العمليات الهندسية لتمكين التعاون العالمي وتحقيق مصدر واحد للحقيقة. بناء ثقة الفريق من خلال إظهار قيمة جهودهم في الوقت الحقيقي.
باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يمكن للفرق الهندسية بسهولة الإبلاغ عن المتطلبات المكتوبة بشكل سيئ وغير المكتملة والغامضة مع تلقي التدريب في الوقت الفعلي حول كيفية تحسينها. ™IBM® watsonx.ai يسجل المتطلبات بناءً على مؤشرات الجودة ويقدم اقتراحات يمكن أن تجعلها أكثر وضوحًا واتساقًا واكتمالاً. من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية إدارة المتطلبات لديك، يمكنك تعزيز جودة متطلباتك مع تقليل الأخطاء والتكاليف.
إدارة المتطلبات بكفاءة لتقليل تكاليف التطوير وتسريع وقت طرح المنتجات في السوق.
يمكن أن يساعد اكتشاف الأخطاء في المتطلبات في وقت مبكر من المشروع في تجنب إعادة العمل والتأخير المكلفين. من خلال غرس الذكاء الاصطناعي في مرحلة تطوير المتطلبات، يمكن للفرق اكتشاف مشكلات الجودة على الفور وتصحيحها قبل فوات الأوان.
لمساعدة فرق الهندسة وتطوير المنتجات في التعامل مع تحديات الإنتاجية، تستجيب IBM بحل جديد: IBM Engineering Requirements Management DOORS Next مع Quality Assistant، وهو حل البرمجيات كخدمة (SaaS) (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).
استكشف طرقا لمعالجة التعقيد المتزايد في تطوير المنتجات والأدوات اللازمة لتصميمها وتطويرها. من خلال دمج مراحل دورة الحياة الهندسية، بدءًا من المتطلبات وصولًا إلى النمذجة والاختبار، يمكن للفرق تحسين جودة المنتج وتسريع وتيرة التسويق.
تعرّف على IBM Engineering Requirements Management DOORS® و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next وهما منتجان لإدارة المتطلبات مع العديد من القدرات المماثلة. ومع ذلك، فإن المنتجات توفر تطبيقات مختلفة وفرصًا استراتيجية لمحللي المتطلبات وفرق التصميم والتطوير والاختبار.
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