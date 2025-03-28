تعمل أطر عمل شجرة الأفكار (ToT) وسلسلة الأفكار (CoT) كخوارزميات مفاهيمية لفهم تنظيم وتقدم إنشاء النص في نماذج اللغة (LMs) مثل المحوِّلات المُولدة المُدرَّبة مسبقًا (مثل GPT-3 وGPT-4). وتشكل أساليب التلقين هذه جزءًا من هندسة التلقين، والتي تتضمن صياغة المدخلات (الأوامر) لتوجيه نماذج اللغة (LMs) بشكل فعال في توليد المخرجات المفضلة.

تلقين شجرة الأفكار: يعمل هذا الإطار على قدرة النموذج على إنشاء نص هرمي، مع وجود موضوع أو فكرة مركزية تؤدي إلى مواضيع فرعية متفرعة وتفاصيل. حيث يعكس هذا النهج كيف يمكن للنموذج أن يتوسع في مطالبة محددة من خلال إنشاء نص محدد ومرتبط بشكل متزايد، على غرار بنية الشجرة. فهو يتيح التفكر المستقبلي في استراتيجيات البحث الشجري، حيث يمكن للنموذج استكشاف فروع متعددة قبل الالتزام بمسار واحد، مما يجعله مناسبًا لحل المشكلات العامة والسيناريوهات التي تتطلب اتخاذ قرارات معقدة. وهذه الطريقة تتضمن التفكير بالمنطق السليم والأساليب الاستكشافية (الاستدلال بطريقة المحاولة والخطأ) لتقييم جودة كل فرع. حيث يتم استخدام آلية الاتساق الذاتي لتوفير تقييمات موثوقة بها من خلال تلقين النموذج عدة مرات.

تلقين سلسلة الأفكار: يتوافق هذا المفهوم، على عكس ما سبق أعلاه، مع قدرة النموذج على إنشاء نص بطريقة خطية من اليسار إلى اليمين، حيث يتأثر كل رمز مميز لاحق بشكل مباشر بالرموز المميزة السابقة. وهذا التقدم المتسلسل يعكس نهجًا أبسط وأكثر وضوحًا لإنشاء النص. تعد سلسلة الأفكار أسلوبًا فعالاً للمهام التي تتطلب تدفقًا منطقيًا واضحًا خطوة بخطوة. حيث يمكن للتعلم بخطوات قليلة أن يعزز هذه الطريقة من خلال توفير الفهم السياقي، حيث يتم تزويد النموذج ببعض الأمثلة للتعلم منها. وتعد سلسلة الأفكار أسلوبًا أساسيًا في هندسة التلقين، بما تقدمه من طريقة أساسية أسهل في التنفيذ وإن كانت تفتقر إلى العمق والتعقيد الموجود في شجرة الأفكار.

المقارنة والتطبيقات: في حين نجد أن تلقين شجرة الأفكار يمثل نهجًا أكثر تعقيدًا وترابطًا لتوليد النص، من خلال استخدام استراتيجيات البحث الشجري والبحث المستقبلي، نجد أن سلسلة الأفكار تعكس تقدمًا أبسط ومتسلسلًا. والطبيعة الهرمية لشجرة الأفكار تجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب استكشافًا تفصيليًا لحلول متعددة، مثل سيناريوهات التعلم المعزَّز، حيث يكون التعقب الخلفي (الخوارزمية التراجعية) والاستراتيجيات البديلة أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، يعد التقدم الخطي لسلسلة الأفكار مثاليًا للمهام التي تحتاج إلى تسلسل واضح ومنطقي للأفكار.

في التطبيقات العملية، نجد أن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالنماذج اللغوية، بما في ذلك GPT-3 وGPT-4، تستخدم أساليب وطرقًا تحفيزية مثل شجرة الأفكار وسلسلة الأفكار لتحسين أدائها في مهام متنوعة، بدءًا من الكتابة الإبداعية وحتى حل المشكلات المعقدة.2 تستمر هندسة التلقين في التطور، ما يوفِّر أدوات قوية للاستفادة من قدرات المحوِّلات المتقدمة في النماذج اللغوية.

