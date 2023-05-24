ما المقصود بالصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)؟

يختلف مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات، أو ما يسمى مخزون قطع غيار الصيانة والإصلاح والعمليات، حسب مجال العمل. تشمل الأمثلة على لوازم الصيانة والإصلاح والعمليات عناصر البنية التحتية الكبيرة: التوربينات، وأنظمة تكييف الهواء، وأدوات تنسيق الحدائق، والمولدات الكهربائية، والعناصر الأصغر مثل التروس، ولوازم التنظيف، واللوازم المكتبية، ولوازم السلامة مثل معدات السلامة الشخصية (PPE).

تُعد إدارة عناصر الصيانة والإصلاح والعمليات من أهم مكونات استراتيجية الصيانة والإصلاح والعمليات، نظرًا لأن كلاً من النقص في المخزون والارتفاع غير الضروري في المخزون يمكن أن يخلق مشاكل. يمكن للمؤسسات التي لا تفهم مشتريات أو متطلبات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات أن تقلل بشكل كبير من تقدير تكلفة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات في إنتاج السلع، ويمكن أن يؤدي هذا التقليل من تقدير التكلفة إلى الإضرار بالربحية الإجمالية. إن الصناعات كثيفة الأصول (الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز والرعاية الصحية) تواجه مزيدًا من الضغوط لفهم وتحسين مخزون عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات في ظل إدارتها للتحول الرقمي مع توفير التكاليف والحفاظ على مستويات الخدمة أو تحسينها.

كما تختلف استراتيجيات إدارة مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات أيضًا. قد تنخرط بعض المؤسسات في عملية شراء دورية منظمة لمواد الصيانة والإصلاح والعمليات لتبسيط عملية الشراء وضمان الحصول على أفضل سعر مقابل مواد الصيانة والإصلاح والعمليات عالية الجودة. وقد تلجأ مؤسسات أخرى إلى برامج إدارة المخزون لتتبع أوامر الشراء واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي بشأن مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات. بينما قد يستمر البعض الآخر في التوجه إلى الخارج فيما يتعلق باستراتيجية مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات واستئجار بعض الأدوات والمنتجات من خلال المخازن التي يديرها البائعون.