ما خوارزمية أبريوري ؟

قُدِّم اسم "أبريوري" في عام 1994 بواسطة راكيش أجراوال وراماكريشنان سريكانت (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهو اسم يعترف بالمعرفة المسبقة لمجموعات العناصر المتكررة التي تستخدمها الخوارزمية في الحساب. تقوم الخوارزمية بتشغيل التكرارات على البيانات لتحديد مجموعات العناصر k، ما يعني أن عناصر k تتصاحب بشكل متكرر. ثم تستخدم مجموعات العناصر k لتحديد مجموعات عناصر k+1. تعتمد خوارزمية أبريوري على فكرة أن إضافة عناصر إلى إحدى المجموعات التي تُشترى بشكل متكرر يمكن أن يجعلها أقل تكرارًا، وليس أكثر تكرارًا. تعتمد العملية على خاصية أبريوري التي تنص على أنه إذا ظهرت مجموعة عناصر بشكل متكرر في مجموعة بيانات، فيجب أن تكون جميع مجموعاتها الفرعية متكررة أيضًا. على العكس من ذلك، إذا حُدِّدت مجموعة عناصر على أنها نادرة، فستُعد جميع مجموعاتها الفائقة نادرة كذلك.

يمكن تطبيق خوارزمية أبريوري على جميع أنواع مجموعات البيانات، وخاصة تلك التي تُنشأ بواسطة قواعد البيانات المعاملاتية، وغالبًا ما تستخدم لتحليل سلة السوق لدعم أنظمة التوصية. على سبيل المثال، عند استخدام منصة تجارة إلكترونية تبيع الملابس والأحذية، يبحث المتسوق عن الأحذية ويقرر إضافة زوج من الأحذية السوداء الرسمية إلى عربة التسوق الخاصة به. ويلاحظ المتسوق بعد ذلك أن الواجهة توصي بشراء عناصر أخرى، مثل الجوارب. إحدى الطرق التي يعمل بها نظام التوصية هذا هي التعرف على أنماط شراء العملاء وربط العناصر التي عادة ما تُشترى معًا.

إحدى أكبر مزايا استخدام خوارزمية أبريوري هي بساطتها وقدرتها على التكيف. ومع ذلك، فإن خوارزميات أبريوري لا تعمل بالفعالية نفسها عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة. قد تصبح عملية التكرار المتعدد لتوليد مجموعات العناصر المرشحة عملية مكلفة حسابيًا كما أنها تستهلك الكثير من الذاكرة. ومن ثَمَّ غالبًا ما يُدمج أبريوري مع تقنيات أخرى للتخفيف من هذه المشكلات.

لقد دُمجت دالة أبريوري في العديد من لغات البرمجة الشائعة بما في ذلك Python وJava وR، ما يجعل من السهل دمج توليد قواعد الارتباط عالية الجودة إلى جانب مجموعات العناصر المتكررة في التطبيقات أو الأنظمة الحالية.