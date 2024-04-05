ما المقصود بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟

التعلم الآلي (ML) هو مجال تركيز في الذكاء الاصطناعي يستخدم البيانات والخوارزميات لتقليد الطريقة التي يتعلم بها البشر، ويُحسين من دقة إجاباته بمرور الوقت. ويعتمد التعلم الآلي على عملية اتخاذ القرار لإجراء تنبؤ أو تصنيف المعلومات، ودالة خطأ تقيم دقة عمله، ونموذج لغوي كبير (LLM) وعملية تحسين النموذج التي تقلل من التناقضات بين الأمثلة المعروفة وتقديرات النموذج. وتكرر خوارزمية التعلّم الآلي عملية "التقييم والتحسين" هذه حتى يتم الوصول إلى مستوى محدد من الدقة للنموذج.



لتعلم المزيد عن الفروق الدقيقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تحقق من مدونتنا "مقارنة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلّم العميق والشبكة العصبية.: ما الفرق بينها؟"