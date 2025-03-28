تاريخيًا، واجه مقدمو الخدمات المالية الحاليون صعوبة في الابتكار. توصلت دراسة أجرتها شركة McKinsey1 (يؤدي الرابط إلى خارج موقع ibm.com) إلى أن إنتاجية البنوك الكبيرة كانت أقل بنسبة 40% من البنوك الرقمية. أصبحت العديد من الشركات المصرفية الناشئة رائدة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يزيد أهمية أن تلحق البنوك التقليدية بالركب وتبتكر بنفسها.

لطالما استخدمت شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تمتلكها داخليًا أو التي تستخرجها من مصادر خارجية. وهم يستخدمون معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفحص مجموعات البيانات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاستثمارات الرئيسية وإدارة الثروات.

ويستفيد القطاع المصرفي، على وجه التحديد، من المزايا المرجوة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. يريد العملاء الحصول على تجارب مصرفية رقمية: تطبيقات تمكنهم من معرفة المزيد من المعلومات بشأن الخدمات المقدمة، والتفاعل مع الأشخاص أو المساعدين الافتراضيين، وإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل. تحتاج الشركات إلى تحسين تجربة المستخدمين للحفاظ على سعادة هؤلاء العملاء. ويُعد تبني حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها إحدى الطرق لتحقيق ذلك.

في حين أن الذكاء الاصطناعي فائق الإمكانات في حد ذاته، فإن الجمع بينه وبين الأتمتة يتيح المزيد من الإمكانات. تقوم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ذكاء الذكاء الاصطناعي إلى جانب تكرار الأتمتة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز أتمتة العمليات الآلية (RPA) لمعالجة تحليلات البيانات بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات التي يحددها الذكاء الاصطناعي على أنها الأفضل. أحد الأمثلة على ذلك هو البنوك التي تستخدم تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) للتحقق من صحة بيانات العملاء اللازمة لتنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) والعناية الواجبة للعملاء (CDD).